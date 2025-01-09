Скільки дають за втечу з військової частини: чоловік на Львівщині почув вирок

Він мав попередню судимість

Яворівський районний суд Львівської області ухвалив рішення у справі жителя Харківської області, який пішов у СЗЧ (самовільне залишення частини) та був відсутній на службі пів року. Як покарання чоловік отримав 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляється в вироку суду на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Як встановило слідство, Олександр Ч. служив у одній із бригад ЗСУ, його було призвано за мобілізацією.

У травні 2024 року військовослужбовець самовільно залишив частину й проводив час на власний розсуд до 21 листопада, коли його затримали правоохоронці. Він отримав повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 407 ККУ (СЗЧ в умовах воєнного стану).

Чоловік визнав свою провину та уклав відповідну угоду з прокурором. При цьому стало відомо, що раніше він уже був судимий. Суддя Наталія Швед визнала підсудного винним у самовільному залишенні частини в умовах воєнного стану та призначила йому 5 років позбавлення волі. До покарання за цим вироком частково приєднали невідбуте покарання за попереднім вироком. Суд остаточно призначив Олександру Ч. 6 років позбавлення волі. Вирок можна оскаржити шляхом апеляції.

Як повідомляв "Телеграф", начальник управління запобігання вчиненню, виявлення і припинення правопорушень – заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ полковник Олександр Гринчук на початку грудня заявив, що кількість військовослужбовців, які вирішили повернутися на службу в Збройних Силах України після першого самовільного залишення частини (СЗЧ), зростає. Він розповів, з чим це пов'язано.