Небезпечний дрон з непотребу кошмарить Харків: що відомо про російське БПЛА "Молнія" (фото)

Дрон небезпечний, оскільки несе бойовий заряд

Харків неодноразово жахали російські нові безпілотники під назвою "Молнія". Їхня ефективність залишається на рівні – потрапляє лише один з восьми.

Так, під час повітряної тривоги у Харкові 9 січня над містом було зафіксовано ворожого безпілотника "Молнія". Він кружляв над Салтівським районом. Інформація про це була опублікована у місцевому Telegram-каналі. За кілька хвилин було повідомлено, що безпілотник більше не відстежується.

Цей БПЛА фіксують вже не вперше. За кілька днів до цього керівник Харківської ОВ Олег Синєгубов у коментарі "Суспільному" сказав, що росіяни випробовують свою нову зброю — "Молнія-1" (модифікація). Дрон створений практично з непотребу, проте все одно він небезпечний, бо несе бойовий заряд.

Що відомо про БПЛА "Блискавка"

Керівник відділу маркетингу компанії Airlogix, яка створює безпілотні авіаційні комплекси Gor, каже, що росіяни часто застосовують БПЛА "Молнія" на Сіверському напрямку та у Часовому Яру. Про це пише "Фокус".

Для виробництва "Молнії" росіяни використовують найдешевшу китайську електроніку. Корпуси в цьому безпілотнику виготовлені з фанери, шпону, пінопласту та 18-міліметрових алюмінієвих труб. Щоб зібрати цей апарат, знадобиться приблизно дві години.

Дрон оснащений системою автопілота з квадрокоптера і не має GPS-модуля, тому управляється оператором виключно вручну.

Характеристики:

тип – FPV-крило,

розмах крила – 1140 сантиметрів,

хорда – 200 сантиметрів,

батарея – 5 000 мАг Li Ion,

зв’язок — ERLS (така ж, як і на FPV),

корисне навантаження – 3 – 5 кілограми,

дальність – 20 – 40 кілометрів,

швидкість – 20 – 25 метрів за секунду,

максимальна висота – 3 кілометри,

модифікації — "Молнія-1" — з одним двигуном, "Молнія-2" з двома двигунами,

приблизна вартість виробництва – близько 300 доларів.

Їхня ефективність залишається на рівні – потрапляє лише один із восьми. Локотков вважає, що "Молнія" більш небезпечна через високу швидкість і більшу дальність польоту, але не досягає рівня "Ланцету".

БПЛА "Блискавка"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 21 грудня росіяни вдарили безпілотником типу "шахед" багатоповерхівкою в одному з районів Харкова.