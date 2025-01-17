Не згодні з рішенням ВЛК? Куди звернутися, щоб його оскаржити

У військовозобов'язаного є трішки більше як тиждень

Деяким категоріям категоріям потрібно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) у лютому. Якщо чоловік не погоджується з рішенням комісії, він має право його оскаржити.

Детальніше про це розповів адвокат Олексій Шалару в інтерв'ю Новини.LIVE. За його словами, на оскарження висновку ВЛК у військовозобов'язаного є 10 днів після прийняття рішення.

Перегляд рішення здійснюється органом вищого рівня, наприклад обласною ВЛК.

"Якщо чоловік не згоден з рішенням ВЛК, він має право подати заяву на повторний перегляд. Але це вже має бути вищий орган: з маленького міста — до обласного, з обласного — на Київ, до республіканського рівня. Такий приклад був у мого клієнта, коли з маленького міста на Миколаївщині ми дійсно дійшли до Києва та довели правоту, що дійсно він придатний до тилових служб, а не повністю придатний", — пояснює юрист.

Чи можуть військові оскаржити висновок ВЛК

Військовослужбовці, які отримали поранення під час служби, також можуть оскаржити рішення ВЛК. Це можна зробити через мобільний застосунок "Армія+" або подати рапорт на командування, але лише у письмово, щоб у разі відмови мати докази, зазначає Шалару.

"Як адвокат раджу, що якщо подаєте якісь звернення, то це повинно бути письмово. Тому що на письмове звернення повинна бути письмова відповідь. Завжди вимагаєте або письмову відмову, або письмову відповідь", — додав юрист.

Нагадуємо, що у січні 2025 року в мобільному застосунку "Резерв+" з'являться електронні направлення на ВЛК. Українці зможуть самостійно подавати запит на проходження медкомісії через "Резерв+" і отримувати електронне направлення .

Завдяки цьому більше не потрібно звертатися до ТЦК для отримання паперового документа. Достатньо оформити направлення в застосунку, з’явитися до медичного закладу та пройти огляд у встановлені законом терміни.

Також тепер ВЛК враховуватимуть висновки експертних команд з оцінки повсякденного функціонування людини, які з 1 січня замінили медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Оновлені правила відповідають сучасним вимогам і актуальним потребам, зазначають у Міноборони.

Раніше "Телеграф" писав, як часто українці повинні проходити ВЛК. Медогляд військовозобов’язаних проводиться за рішенням керівництва ТЦК.