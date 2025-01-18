Чи можуть мобілізувати чоловіка з зайвою вагою

Для підтвердження діагнозу потрібно пройти ВЛК

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Проте деякі категорії громадян не підлягають призову за станом здоров'я.

Зокрема не беруть в армію з чоловіків з порушеннями ендокринної системи, харчування та обміну речовин. За наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року непридатні до військової служби громадяни, у яких:

хвороби щитоподібної залози;

будь-який вид цукрового діабету;

порушення інших ендокринних залоз.

Також не підлягають люди з порушенням обміну речовин, зокрема ті, хто має будь-який вид ожиріння зі значними порушеннями функцій організму. Ці захворювання звільняють від обов'язку проходження військової служби.

Варто зазначити, для звільнення від мобілізації військовозобов’язаний повинен пройти медичний огляд у військово-лікарській комісії (ВЛК). Рішення про непридатність до військової служби ухвалюється на підставі висновків медичних спеціалістів, які оцінюють ступінь тяжкості хвороби та її вплив на загальний стан здоров’я.

Нагадуємо, що не мобілізують чоловіків з серйозними порушення роботи нирок і сечостатевої системи. Підставою для звільнення від призову можуть стати наступні хвороби:

ниркова недостатність IV-V стадії через гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок — нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії;

хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій — обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба (камені в нирках) , кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші;

, кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші; хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій — гіперплазія, аденома та міома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів.

Варто зазначити, що відсутність однієї нирки без серйозних порушень функцій, не завадить призвати чоловіка на військову службу.

Раніше "Телеграф" писав, чи беруть на військову службу з хворими суглобами або кістками. Медичні висновки мають бути документально підтвердженими, адже саме вони є основою для ухвалення рішення про непридатність до служби.