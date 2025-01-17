Мобілізувати можуть без проходження ВЛК: кого це стосується

У мирний час висновок ВЛК був дійсним 5 років

В Україні чоловіки повинні проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №560, оновлено правила проходження медогляду для оцінки стану здоров’я перед призовом.

Резервісти та військовозобов'язані, які в мирний час були призначені для комплектування військових частин і мають мобілізаційні розпорядження , можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації без додаткового проходження ВЛК. Пише NV.

Це стосується тих, хто вже пройшов медичні огляди та надав відомості про стан здоров’я . Якщо у таких осіб відсутні скарги на здоров’я, їх не направляють на повторну військово-лікарську комісію.

Обов’язкове проходження ВЛК

Військовозобов'язані та резервісти, які не проходили медичний огляд або в яких закінчився термін дії рішення про придатність до служби, зобов’язані пройти ВЛК. Це дозволяє об’єктивно оцінити їхній стан здоров’я та визначити придатність до служби.

Термін дії висновку ВЛК

Згідно з новими правилами, строк дії довідки з висновком військово-лікарської комісії становить:

у мирний час — 5 років;

під час мобілізації або воєнного стану — 1 рік.

ВЛК не лише визначає придатність до військової служби, а й встановлює причинний зв’язок захворювань, поранень чи каліцтв. Також комісія визначає необхідність і умови застосування заходів медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

Нагадуємо, якщо особа відмовляється від проходження медкомісії, то їй передбачено адміністративну відповідальність. У разі неявки для проходження ВЛК без поважних причин військовозобов'язаний штраф в розмірі 17 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо не згодний з висновком ВЛК. Деяким категоріям потрібно пройти повторну медкомісію у лютому.