Мобілізувати можуть без проходження ВЛК: кого це стосується
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У мирний час висновок ВЛК був дійсним 5 років
В Україні чоловіки повинні проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №560, оновлено правила проходження медогляду для оцінки стану здоров’я перед призовом.
Резервісти та військовозобов'язані, які в мирний час були призначені для комплектування військових частин і мають мобілізаційні розпорядження, можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації без додаткового проходження ВЛК. Пише NV.
Це стосується тих, хто вже пройшов медичні огляди та надав відомості про стан здоров’я. Якщо у таких осіб відсутні скарги на здоров’я, їх не направляють на повторну військово-лікарську комісію.
Обов’язкове проходження ВЛК
Військовозобов'язані та резервісти, які не проходили медичний огляд або в яких закінчився термін дії рішення про придатність до служби, зобов’язані пройти ВЛК. Це дозволяє об’єктивно оцінити їхній стан здоров’я та визначити придатність до служби.
Термін дії висновку ВЛК
Згідно з новими правилами, строк дії довідки з висновком військово-лікарської комісії становить:
- у мирний час — 5 років;
- під час мобілізації або воєнного стану — 1 рік.
ВЛК не лише визначає придатність до військової служби, а й встановлює причинний зв’язок захворювань, поранень чи каліцтв. Також комісія визначає необхідність і умови застосування заходів медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.
Нагадуємо, якщо особа відмовляється від проходження медкомісії, то їй передбачено адміністративну відповідальність. У разі неявки для проходження ВЛК без поважних причин військовозобов'язаний штраф в розмірі 17 тисяч гривень.
Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо не згодний з висновком ВЛК. Деяким категоріям потрібно пройти повторну медкомісію у лютому.