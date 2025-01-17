ВЛК у лютому: хто повинен пройти повторний медогляд і що буде з "обмежено придатними"

Деяким чоловікам з відстрочкою доведеться йти на медогляд

У лютому військовозобов'язані громадяни, які мають відстрочку або раніше статус "обмежено придатний", зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК). Невиконання цього обов'язку може призвести до штрафних санкцій.

Втім, ці нововведення не стосуються всіх категорій українців. Як уникнути непорозумінь із представниками ТЦК та СП і що слід знати про нові правила, розповів адвокат Олексій Шалару в коментарі Новини.LIVE.

ВЛК з відстрочкою від мобілізації

У лютому більшості громадян доведеться поновити свою відстрочку від мобілізації. Однак окремі категорії військовозобов'язаних звільнені від обов'язку проходити повторну ВЛК. Наприклад, багатодітні батьки автоматично отримають продовження відстрочки без додаткових перевірок. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України.

"Згідно з постановою Кабміну, це буде робитися автоматично, ніяких там ВЛК не потрібно проходити. Дійсно, якщо у воєнний час військова-лікарська комісія висновок дає раз на рік, то потрібно зробити це повторно. Це безперечно", — пояснює юрист.

Повторний медогляд для раніше "обмежено придатних"

Минулого року статус "обмежено придатний" скасували. Тепер усі громадяни, які раніше мали цей статус, повинні пройти медичну комісію для остаточного визначення придатності до служби. У разі придатності їх можуть направити до тилових підрозділів або на службу в ТЦК та СП, де фізична підготовка не є критичною.

"Зараз закінчується строк проходження обовʼязкової ВЛК. Тобто вже немає обмежено придатних — є придатні до служби в тилових частинах. Тому потрібно зараз добровільно оновити дані, а не чекати, поки військовозобовʼязаного піймають на вулиці. Бо тоді вже будуть інші санкції і одразу нарахують штраф", — підкреслює Олексій Шалару.

Адвокат радить ознайомитися з наказом №402 Верховної Ради України, який містить оновлений перелік хвороб, що визначають придатність до служби. Саме там можна знайти інформацію про те, хто зобов'язаний пройти повторну ВЛК.

"У мене була така ситуація, коли мій діагноз був обмеженим, а тепер я став придатним до служби в ТЦК та СП. А в багатьох може бути взагалі, що їх можуть мобілізувати до армії. Тому я рекомендую ознайомитися з цим наказом", — розповідає юрист.

Нагадуємо, що Закон №3621-ІХ, який набув чинності 4 травня 2024 року, скасував статус "обмежено придатний" і встановив нові критерії оцінки придатності до військової служби. Документ також визначив 9-місячний термін для проходження повторної медкомісії військовозобов’язаними, яких це стосується. Тобто "обмежено придатні" чоловіки повинні пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з'являться електронні направлення на ВЛК. Вже у січні 2025 року в мобільному застосунку "Резерв+" буде нова функція.