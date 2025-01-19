Цуценят продають за ціною новенького iPhone: що в них особливого

Батьки цуценят рідкої породи є чемпіонами кількох країн

У Києві продають цуценят за 1500 євро. Вони належать до рідкої породи Бішон Гаванез та мають титулованих батьків. Собак цієї породи мали Чарльз Дікенс і королева Вікторія.

Зараз пухнастим малюкам по 3 місяці. Відповідне оголошення з'явилося на популярному сайті купівлі та продажу.

Зазначається, що тато цуценят з угорського розплідника є Інтер чемпіоном, чемпіоном Польщі, Литви, Румунії, та Словаччини.

Мама з польського розплідника володіє титулами Інтер чемпіонки, чемпіонки Румунії, Молдови, Угорщини та України.

Батьки пройшли усі необхідні медичні обстеження, як-от:

перевірка очей,

ехо серця,

обстеження колінної чашечки,

генетичні тести, що були зроблені у Німеччині.

3-місячні цуценята мають усі щеплення відповідно до віку. Також перед тим, як вирушити до нової родини, вони отримають метрику, а за потреби – експортний родовід.

Продавець також пояснив, що ціна на кожного цуценяти індивідуальна та обговорюється.

Нагадаємо, у Києві продають дуже милих домашніх тварин вартістю понад 200 тисяч гривень. Йдеться про британського короткошерстого золотистого шиншилового кота, і вже з назви породи можна зрозуміти, що мова про елітного вихованця.