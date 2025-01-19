Щенков продают по цене новенького iPhone: что в них особенного
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Родители щенков редкой породы являются чемпионами нескольких стран
В Киеве продают щенков за 1500 евро. Они принадлежат к редкой породе Бишон Гаванез и имеют титулованных родителей. Собак этой породы имели Чарльз Диккенс и королева Виктория.
Сейчас пушистым малышам по 3 месяца. Подходящее объявление появилось на популярном сайте купли и продажи.
Отмечается, что папа щенков из венгерского питомника является Интер-чемпионом, а также чемпионом Польши, Литвы, Румынии и Словакии.
Мама из польского питомника владеет титулами Интер-чемпионки, чемпионки Румынии, Молдовы, Венгрии и Украины.
Родители прошли все необходимые медицинские обследования, в том числе:
- проверку глаз,
- эхо сердца,
- обследование коленной чашечки,
- генетические тесты, сделанные в Германии.
3-месячные щенки имеют все прививки в соответствии с возрастом. Также перед тем, как отправиться в новую семью, они получат метрику, а при необходимости – экспортную родословную.
Продавец также пояснил, что цена на каждого щенка индивидуальна и обсуждается.
Напомним, в Киеве продают очень милое домашнее животное стоимостью более 200 тысяч гривен. Речь идет о британском короткошерстном золотистом шиншилловом коте, и уже из названия породы можно понять, что речь об элитном питомце.