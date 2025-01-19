Щенков продают по цене новенького iPhone: что в них особенного

Родители щенков редкой породы являются чемпионами нескольких стран

В Киеве продают щенков за 1500 евро. Они принадлежат к редкой породе Бишон Гаванез и имеют титулованных родителей. Собак этой породы имели Чарльз Диккенс и королева Виктория.

Сейчас пушистым малышам по 3 месяца. Подходящее объявление появилось на популярном сайте купли и продажи.

Отмечается, что папа щенков из венгерского питомника является Интер-чемпионом, а также чемпионом Польши, Литвы, Румынии и Словакии.

Мама из польского питомника владеет титулами Интер-чемпионки, чемпионки Румынии, Молдовы, Венгрии и Украины.

Родители прошли все необходимые медицинские обследования, в том числе:

проверку глаз,

эхо сердца,

обследование коленной чашечки,

генетические тесты, сделанные в Германии.

3-месячные щенки имеют все прививки в соответствии с возрастом. Также перед тем, как отправиться в новую семью, они получат метрику, а при необходимости – экспортную родословную.

Продавец также пояснил, что цена на каждого щенка индивидуальна и обсуждается.

Напомним, в Киеве продают очень милое домашнее животное стоимостью более 200 тысяч гривен. Речь идет о британском короткошерстном золотистом шиншилловом коте, и уже из названия породы можно понять, что речь об элитном питомце.