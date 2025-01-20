Журналісти звинуватили керівника "Лісів України" у захопленні 80 га території: у підприємстві вже відповіли

Що відбувається біля Івангорода

Журналісти оприлюднили нове розслідування, в якому стверджується, що керівник ДП "Ліси України" Юрій Болоховець із партнерами нібито захопив земельну ділянку у Чернігівській області та споруджує там маєток. У держпідприємстві цю інформацію спростували.

Розслідування було оприлюднено виданням NGL.media. Відповідь була оприлюднена в телеграм-каналі "Лісів України".

За твердженням журналістів, Болоховець та його "бізнес-партнер" Михайло Рева роками будують біля Івангорода маєток зі стайнею, озерами та будинками відпочинку.

"Понад 90% території маєтку – це просто захоплені території державного та комунального лісу, огороджені суцільною огорожею", — йдеться у розслідуванні.

Також вони кажуть, що площа захопленої ділянки складається 80 гектарів, а на цих територіях за документами розмістили дитячий клуб, якого там немає.

У "Лісах України" кажуть, що матеріал є фейком, а також, що Болоховець розмовляв із журналістами та відповів на їхні запитання. Крім того, там кажуть, що все майно Болохівця вказано у його декларації, а він та Рева є давніми друзями, але не бізнес-партнерами.

У держпідприємстві також зазначають, що дитячий клуб "Спарта" є реальним і згадки про нього є в багатьох регіональних ЗМІ.

У пресслужбі "Лісів України" відповіли "Телеграфу", що ніякого захоплення територій не було, проте біля Івангорода держпідприємство має ліси в постійному користуванні. Також вони спростували інформацію про те, що там є якісь огорожі та навіть запропонували представникам прокуратури приїхати та переконатися в цьому особисто.

Там також зазначили, що зв’язувалися з представниками медіа, щоб дати розгорнуту відповідь на цю заяву. Крім того, там додали, що в мережі є багато інтерв'ю Михайла Реви, як і згадок про клуб "Спарта", якого, за твердженням журналістів, нібито не існує.

Нагадаємо, раніше журналісти встановили, що найбільша сигаретна компанія України досі має зв’язки з Росією.