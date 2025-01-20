Журналисты обвинили руководителя "Лесов Украины" в захвате 80 га территории: в предприятии уже ответили

Что происходит возле Ивангорода

Журналисты обнародовали новое расследование, в котором утверждается, что руководитель ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец с партнерами якобы захватил земельный участок в Черниговской области и сооружает там поместье. В госпредприятии эту информацию уже опровергли.

Расследование было обнародовано изданием NGL.media. Ответ был обнародован в telegram-канале "Лесов Украины".

По утверждению журналистов, Болоховец и его "бизнес-партнер" Михаил Рева годами строят возле Ивангорода поместье с конюшней, озерами и домами отдыха.

"Более 90% территории имения – это просто захваченные территории государственного и коммунального леса, огражденные сплошным забором", — говорится в расследовании.

Также они говорят, что площадь захваченного участка составляется 80 гектаров, а на этих территориях по документам разместили детский клуб, которого по факту там нет.

В "Лесах Украины" говорят, что материал является фейком, а также, что Болоховец говорил с журналистами и ответил на их вопросы. Кроме того, там говорят, что все имущество Болоховца указано в его декларации, а он и Рева являются давними друзьями, но не бизнес-партнерами.

В госпредприятии также отмечают, что детский клуб "Спарта" реален и упоминания о нем есть во многих региональных СМИ.

В пресс-службе "Лесов Украины" ответили "Телеграфу", что никакого захвата территорий не было, однако возле Ивангорода у госпредприятия есть леса в постоянном пользовании. Также они опровергли информацию о том, что там есть какие-то заборы и даже предложили представителям прокуратуры приехать и убедиться в этом лично.

Там также отметили, что связывались с представителями медиа, чтобы дать развернутый ответ на это заявление. Кроме того, там добавили, что в сети есть много интервью Михаила Ревы, как и упоминаний о клубе "Спарта", которого по утверждению журналистов, якобы не существует.

Напомним, ранее журналисты установили, что крупнейшая сигаретная компания Украины все еще имеет связи с Россией.