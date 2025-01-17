Пані з податкової придбала розкішне авто і знайшла хитрий спосіб його не декларувати (фото)

Жінка переписала машину на родича

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов про конфіскацію автомобіля BMW вартістю майже 2,8 мільйона гривень у начальниці управління податкового аудиту Івано-Франківської області.

За матеріалами справи, посадовиця приховала факт володіння елітним автомобілем BMW iX M60, оформивши його на чоловіка своєї племінниці. За інформацією "Слово і діло", мова йде про Наталію Бендас, яка обіймає керівну посаду в обласному управлінні Державної податкової служби, потрапила під розслідування через невідповідність офіційних доходів реальному майну.

Правоохоронці встановили, що у 2022 році родич Бендас придбав автомобіль преміум-класу за 2,77 мільйона гривень. Згодом у Польщі було оформлено доручення на чоловіка податківця. Слідство підтвердило, що транспортним засобом користувалися виключно Наталія Бендас та її чоловік.

Державне бюро розслідувань раніше вже висунуло підозру посадовиці у недостовірному декларуванні. Після аналізу фінансового становища подружжя правоохоронці дійшли висновку, що їхні офіційні доходи не дозволяли придбати такий коштовний автомобіль.

16 січня 2025 року прокурор САП, спираючись на матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції та ДБР, ініціював процедуру громадянської конфіскації. На цю мить транспортний засіб перебуває під арештом.

Наталія Бендас

Раніше "Телеграф" також писав, що син керівниці МСЕК Хмельниччини взявся гарячково декларувати гроші. Йдеться про сотні тисяч доларів.