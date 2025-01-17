Український ринок сигарет працює на РФ? Резонансне розслідування

Російські мільярдери мають цікавого бізнес-партнера

Російські мільярдери групи "Мегаполіс" цілком могли зберегти контроль над тютюновим ринком України, отримуючи дохід на користь РФ. Йдеться про мільярдерів Ігоря Кесаєва та Сергія Кацієва, які пов'язані з Україною через одеського бізнесмена Бориса Кауфмана.

Про це йдеться в розслідуванні видання "Проект". Зазначається, що як мінімум одна з українських тютюнових компаній "Тедіс Україна" має зв'язок з Росією.

За даними проєкту, молодшим партнером Кесаєва і Кацієва в тютюновому бізнесі є Борис Кауфман — одеський бізнесмен, наближений до експрезидента Віктора Януковича. З 2014 року після окупації територій України у "Мегаполіс-Україна" почалися проблеми. Аби владнати це певну частину російського "Мегаполіса" в українській компанії було переписано на кількох бізнесменів, зокрема Кауфмана та двох британців — Річарда Фенхаллса і Річарда Тейлор-Даксбера. Тоді ж компанію перейменували у "Тедіс Україна".

Детальніше про "Тедіс"

Уже з 2022 року "Тедіс" почав фігурувати в антимонопольних та кримінальних справах. Зокрема, у грудні 2022 слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали Бориса Кауфмана за звинуваченням у створенні злочинної організації та підкупі чиновників. Але тоді він вийшов з СІЗО, адже за нього внесли заставу у сумі понад $3 мільйони.

Борис Кауфман

Згодом на тлі кримінальних справ та зіпсованої репутації компанії "Тедіс-Україна", з'явився новий дистриб'ютор — DL Solution. Він швидко став другим на ринку та отримував контракти не тільки від західних корпорацій. І навіть нова компанія "DL Solution" має зв'язки з "Тедіс", адже її директор та головний бухгалтер працювали в останній компанії.

Також з Кесаєвим пов'язана й українська торговельна мережа, яка збуває тютюнову продукцію. Значну частину цигарок в Україні продає "Цигарний дім "Фортуна" — у них сотні фірмових відділів "Табакерка", продукція також постачається у 15 тисяч інших торгових точок.

"Цю компанію формально контролюють одеські бізнесмени, раніше пов'язані з "Партією регіонів". Але річ у тім, що ті самі українці спільно з компанією "Мегаполіс" Кесаєва і Кацієва до липня 2024 року володіли в Росії однойменною юрособою — "Сигарним домом "Фортуна"", — пишуть розслідувачі.

Як цигарковий бізнес "допомагає" оборонці РФ

З усім тим Кесаєв і Кацієв міцно пов'язані з Миколою Патрушевим, наближеним президента РФ Володимира Путіна і главою ФСБ до 2008 року. Деякий час ці два бізнесмени плідно працювали, аби на ринку РФ стати монополістами, використовуючи усі методи для цього.

Сергій Кацієв

Станом на 2024 рік Кесаєв мав активи на 5,5 мільярда доларів, а Кацієв — 1,9 мільярда доларів. За даними розслідування, вони також пов'язані з Володимиром Анісімовим, генералом ФСБ і підручним Патрушева.

Ігор Кесаєв

Зв'язок бізнесменів Кесаєва і Кацієва з російською оборонкою став помітним ще у 2005 році. Вони були пов'язаній зі спецслужбами, взяли під контроль ковровський військовий завод ім. Дегтярьова. Головою ради директорів став Володимир Анісімов, колишній ад'ютант Патрушева, а до ради заводу увійшли інші важливі силовики.

У квітні 2022 року Кесаєв потрапив під санкції Європейського Союзу. А Кацієв більше часу проводить у США, де він володіє старовинним особняком у Портленді, а його дружина і діти — громадяни штатів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому американський концерн Philip Morris продовжує працювати і в Україні, і в Росії.