Майже десяток пасажирських літаків над Україною помітили в один час. Два з них летіли зі США (фото)

Цивільну авіацію фіксують мало не щодня

В українському небі продовжують фіксувати загадкові рейси пасажирських літаків. Цього разу 8 літаків літали в Західній частині України, два з них летіло із США.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. Американські пасажирські літаки здійснювали політ 15 січня.

Рейс UAE238\B77W вилетів із Бостона о 10:23 (17:23 за київським часом) і мав прибути у Дубай. Цей борт помітили над Україною біля Ужгорода.

Інший рейс QTR99Y\A35K летів із Лос-Анджелеса в Доху — столицю Катару. Його також зафіксували на карті польотів, коли він міг перетнути повітряний простір України біля Ужгорода.

Окрім цього, фіксували й інші пасажирські літаки, які могли перетинати повітряний простір нашої країни.

Повітряний простір над Україною було закрито після початку російського вторгнення, а тому цивільні повітряні судна використовують альтернативні маршрути через ризик бути збитими системами ППО. Однак моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин їх появи може бути кілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Раніше "Телеграф" писав, що пасажирський літак із Москви міг пролетіти над Львовом.