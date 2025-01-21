Почти десяток пассажирских самолетов над Украиной заметили в одно время. Два из них летели из США (фото)

Гражданскую авиацию фиксируют почти каждый день

В украинском небе продолжают фиксировать загадочные рейсы пассажирских самолетов. В этот раз 8 самолетов летали в Западной части Украины, два из них улетали из США.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Американские пассажирские самолеты совершали полет 15 января.

Рейс UAE238\B77W вылетел из Бостона в 10:23 (17:23 по киевскому времени) и должен был прибыть в Дубай. Этот борт был замечен над Украиной возле Ужгорода.

Другой рейс QTR99Y\A35K летел из Лос-Анджелеса в Доху — столицу Катара. Его также зафиксировали на карте полетов, когда он мог пересечь воздушное пространство Украины возле Ужгорода.

Кроме того, фиксировали и другие пассажирские самолеты, которые могли пересекать воздушное пространство нашей страны.

Воздушное пространство над Украиной было закрыто после начала российского вторжения, поэтому гражданские воздушные суда используют альтернативные маршруты из-за риска быть сбитыми системами ПВО. Однако мониторинговые сервисы регулярно фиксируют пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин их появления может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Ранее "Телеграф" писал, что пассажирский самолет из Москвы мог пролететь над Львовом.