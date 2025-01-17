Долетів аж до Харкова? Над Україною помітили пасажирський літак із Туреччини (карта)

Це не перший випадок

У небі над Україною продовжують фіксувати загадкові рейси пасажирських літаків. Цього разу борт російської компанії "Аерофлот" долетів майже до Харкова.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. Зазначається, що політ здійснював літак Airbus A321, який прямував до Росії

Борт SU2131 / AFL2131 вилетів зі Стамбула о 16:10 9 січня і приземлився у Москві о 21:10. Протягом понад 4-годинного польоту літак перетнув закритий повітряний простір України і долетів майже до Харкова.

Зауважимо, що офіційно перетин закритого повітряного простору над Україною не коментувала жодна зі сторін. До того ж існує велика ймовірність, що мапа його польоту — збій порталу, адже протиповітряна оборона нашої держави збиває будь-які повітряні цілі.

До того ж достеменно не відомо, чи були на борту пасажири і чому літак пролетів над закритим повітряним простором.

Що відомо про Airbus A321

Він входить до сімейства Airbus A320 мало та середньомагістральних, вузькофюзеляжних, комерційних пасажирських двомоторних реактивних авіалайнерів. Цей борт перевозить від 185 до 236 пасажирів.

За останньою інформацією, загалом в Росії налічується приблизно 132 літаки A320/А321. І більшість з них не літають, адже або переведені у резерв, або поламані.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пасажирський літак із Москви міг пролетіти над Львовом.