Пасажирський літак із Москви міг пролетіти над Львовом (фотофакт)

Таке відбувається не вперше

В небі над Україною фіксують пасажирські літаки, які перетинають закритий повітряний простір нашої країни. Так, над Львівською областю було помічено російську цивільну авіацію.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. 11 січня на мапі польоту літак перетнув кордон України.

Рейс THY4RC TK414/A332 вилетів із Москви близько 11:00 (за київським часом) та перетнув повітряний простір України о 12:50 (за київським часом). Борт, згідно з мапою польотів, пролетів над закритим повітряним простором України, а саме над Львівською областю. Потім він попрямував в Стамбул і прибув туди о 14:30.

Повітряний простір над Україною було закрито після початку російського вторгнення, а тому цивільні повітряні судна використовують альтернативні маршрути через ризик бути збитими системами ППО. Однак моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин їх появи може бути кілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Раніше "Телеграф" писав, що над Україною помітили російський пасажирський літак. Він летів у Санкт-Петербург через зону бойових дій.