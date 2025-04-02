Росіяни готуються до спроби нового наступу. Тимочко розповів, на яких напрямках та коли це відбудеться

Новий наступ Росії може бути спробою реваншу

Росія готується до чергової спроби наступу, зокрема в напрямку Сумської та Харківської областей. Противник нарощує резерви, і активізація бойових дій можлива вже влітку.

Про це "Телеграфу" повідомив військовий експерт і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, Росія не відмовилася від ідеї повернути контроль над територіями, з яких змушена була відступити під тиском ЗСУ — навіть у разі припинення вогню або підписання мирних угод.

Він нагадав, що у 2022 році ворог уже заходив з боку Сумської області, намагаючись взяти Київ, і тоді точилися запеклі бої біля Конотопа та Охтирки. Новий наступ, на його думку, може бути спробою реваншу:

"Путін сподівається провести військову операцію, кампанію, щоб, по-перше, взяти під контроль території, з яких вони втікали, а по-друге — досягти певних успіхів до моменту підписання якихось договорів і вже підписувати ті угоди з позицій реального часу".

За оцінкою Тимочка, Росія готує наступ на кількох рівнях: створює резерви у прифронтовій зоні для оперативного поповнення втрат і одночасно формує ударні підрозділи в глибокому тилу. Він уточнив:

"Оті резерви вони можуть потенційно готувати до літа, коли все зазеленіє, підсохнуть дороги, і вони можуть пробувати".

Експерт також звернув увагу на приховану мобілізацію в РФ, замасковану під призов строковиків. За його словами, на новобранців чиниться тиск або їх змушують підписувати контракти, щоб на їхнє місце набирати нових мобілізованих. Такий підхід дозволяє збільшувати чисельність армії без публічного оголошення масштабної мобілізації.

"Це велика ілюзія, що російські строковики не воюють — воюють і воюють у Курській області", — підкреслив він.

У відповідь на запитання, чи готова Україна до можливого наступу, Тимочко заявив, що ворог утримується від активного просування лише тому, що знає про боєздатність ЗСУ. Водночас за його словами, Україна потребує ще більше зброї, адже ворог має чисельну перевагу в живій силі.

"Зброї ніколи не буває достатньо, зброї ніколи не буває забагато, і її потрібно завжди у великих кількостях, особливо зараз, коли противник в особовому складі має чисельну перевагу", — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив: Росія може розпочати новий наступ у травні. Командир 3-ї штурмової бригади Володимир Фокін підтвердив, що на фронті спостерігається активне формування ворожих резервів.