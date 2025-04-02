"День визволення США": чим обернуться нові мита Трампа для України

Українську економіку це теж зачепить

Нові мита США, які Дональд Трамп гордо назвав "Днем визволення США", починають діяти з 2 квітня 2025 року. Таке рішення американського президента викликало хвилю занепокоєння не лише у великих гравців, як Китай, ЄС чи Велика Британія — воно може серйозно вплинути на всю світову економіку.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту Grok, як підвищення американських мит може вплинути на Україну? Штучний інтелект проаналізував ситуацію і спрогнозував низку економічних та політичних викликів для нашої держави.

Економічні наслідки для України

Grok вважає, що нові мита вдарять по українському експорту до США. Україна продає американцям сталь, алюміній та сільгосппродукцію на 150 мільйонів доларів щороку. Якщо тарифи зростуть до 25%, американці купуватимуть менше наших товарів.

Проблеми будуть не тільки в торгівлі з Америкою. Світова торгівельна війна зменшить попит на українські товари в усьому світі. А оскільки експорт становить майже 40% нашого ВВП, це сильно вдарить по економіці України.

Політичні виклики та загрози для відновлення

У політиці наслідки теж будуть серйозними. Україна залежить від військової та фінансової допомоги США у війні з Росією. Якщо Трамп продовжить політику "Америка передусім", підтримка України може зменшитись.

Через світову торгівельну війну може постраждати імпорт обладнання для української енергетики, яке наша країна закуповує за кордоном. Крім того, невизначеність відлякає іноземних інвесторів, що сповільнить відбудову нашої економіки.

Хоча Україна не є головною ціллю нових мит, вони спричинять зменшення експортних доходів, зростання цін та можливе погіршення стосунків з США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи можуть США розглядати Україну як "ресурсний кар’єр". Про це розповів колишній посол України в США та керівник Українського кризового медіацентру Валерій Чалий.