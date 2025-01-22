У "Резерв+" з'явилася "червона стрічка". Що вона означає
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Регулярне оновлення статусу допоможе уникнути непорозумінь
За порушення правил військового обліку ТЦК та СП можуть оголошувати чоловіків у розшук. Якщо військовозобов’язаного громадянина подано в розшук, він може дізнатися про це через мобільний застосунок "Резерв+".
У додатку з’явиться "червона стрічка" з відповідним записом. Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".
Юрист пояснив, що система автоматично фіксує порушення та передає інформацію в реєстр. Якщо громадянина оголошено в розшук, у застосунку "Резерв+" з’являється "червона стрічка", яка сигналізує про це.
За словами адвоката, регулярна перевірка статусу в додатку дозволяє уникнути непорозумінь із правоохоронними органами та вчасно вирішити питання, пов’язані з військовим обліком.
Нагадуємо, що під час воєнного стану та загальної мобілізації представники ТЦК та поліції можуть перевіряти у військовозобов'язаних чоловіків військово-облікові документи. Українцям краще мати при собі документи у паперовому вигляді та в електронному — в застосунку "Резерв+", радять юристи.
Дані у додатку синхронізовані з єдиним реєстром військовозобов'язаних. Система функціонує на 99%, але рекомендують регулярно оновлювати документ, щоб уникнути помилок чи непорозумінь.
Оновити дані дуже легко. Потрібно лише натиснути кнопку в "Резерв+", і вся інформація про військово-обліковий документ одразу оновиться до актуальної.
Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо вас подали у розшук ТЦК. Після оновлення даних на вас може чекати "сюрприз".