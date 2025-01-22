"Резерв+" буде недостатньо: які документи потрібно носити чоловікам під час воєнного стану

Юрист розповів, як діяти у разі перевірки документів співробітниками ТЦК

Під час воєнного стану та загальної мобілізації представники ТЦК та поліції можуть перевіряти у військовозобов'язаних чоловіків військово-облікові документи. Українцям краще мати при собі документи у паперовому вигляді та в електронному.

Про це розповів адвокат юридичної компанії "Ріако та партнери" Микола Максимов в ефірі Українського Радіо. Передає "Суспільне".

Юрист наголосив, що призовники, військовозобов'язані, резервісти та військовослужбовці зобов’язані носити з собою документи зі штрих-кодом або використовувати цифрову версію у застосунку "Резерв+". Дані у додатку синхронізовані з єдиним реєстром військовозобов'язаних.

Максимов зазначив, що ця система функціонує на 99%, але рекомендував регулярно оновлювати документи, щоб уникнути помилок чи непорозумінь.

"Тому, що бувалі випадки, коли людина оновила військово-обліковий документ, потім через місяць виявилося, що вона є у розшуку, але вона не знала про це через те, що не оновила документ вчасно", — пояснив адвокат.

Як розповідає юрист, оновити дані дуже легко . Потрібно лише натиснути кнопку в "Резерв+", і вся інформація про військово-обліковий документ одразу оновиться до актуальної.

Що робити під час перевірки

Юрист також порадив, як діяти у разі перевірки документів працівниками територіальних центрів комплектування :

вимагати, щоб працівники ТЦК представилися та показали службове посвідчення;

перевірити обличчя у посвідченні, якщо працівник у балаклаві;

у разі затримання вимагати чітке пояснення підстав для таких дій.

"На практиці були випадки, коли підходять невідомі особи без шевронів чи наліпок. Мені скаржилися на те, що застосовували силу люди в цивільному. Не показували своїх документів, не повідомляли, яка правова підстава для перевірки документів. Це перше, на що необхідно звернути увагу", — наголошує адвокат.

Максимов зазначив, що затримувати людину можуть лише працівники поліції , а дії представників ТЦК, які порушують закон, необхідно фіксувати та скаржитися до правоохоронних органів.

У разі незаконного утримання адвокат рекомендує подавати заяву до поліції та, за потреби, звертатися до суду, щоб зобов’язати правоохоронців розслідувати інцидент. Однак, за його словами, багато військовозобов’язаних втрачають інтерес до судового розгляду після кількох днів перебування у ТЦК, особливо якщо до них не застосовували тиск чи насильство.

"Як показує практика, після того, як декілька днів минуло, і людину або відпустили, або вона вже була мобілізована, і при цьому людину не били, не принижували, то військовозобов'язаний просто втрачає інтерес до оскарження таких дій", — додав Максимов.

Раніше "Телеграф" писав, коли потрібно замінити старий військово-обліковий документ. Минулого року в Україні запровадили нові зразки документів, які поступово замінюють старі.