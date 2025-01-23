Взаимопонимание без рычагов. Надавит ли Си на Путина, чтобы прекратить войну в Украине

В чувствительных для какой-либо стороны вопросах — другая идет на уступки

Связь между событиями вокруг войны в Украине, а также американо-китайскими отношениями очень слабая. Поэтому диалог между президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином будет выстраиваться на отдельном треке и наша война в этом процессе будет представлена в этом процессе очень слабо.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал эксперт Украинской ассоциации китаеведов, доцент кафедры международных отношений НаУКМА Дмитрий Ефремов. По его мнению, и у Трампа, и у Си Цзиньпина немного рычагов влияния на поведение Путина.

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— Кроме того, у Си Цзиньпина не очень сильно налажен контакт и с украинской стороной. Формально мы все время говорим, что поддерживаем на самом высоком уровне контакты, тем не менее, этот диалог носит довольно хаотичный, бессистемный характер. Китай пытается дистанцироваться от Украины, поэтому взаимопонимания между нами нет. Зато достаточно взаимопонимания между Россией и Китаем. И я не могу сказать, что у Китая есть решающие рычаги влияния на РФ, — говорит политолог.

Он соглашается, что Россия в значительной степени зависит от Китая, но Пекин никогда не использовал эти инструменты, чтобы подтолкнуть Москву радикально изменить свою позицию по Украине.

— Более того, РФ и Китай описывают свои отношения как стратегическую координацию. Это значит, что по чувствительным вопросам для какой-либо из сторон другая сторона будет идти на уступки. Так что, если для Путина важно добиться значимого результата в войне с Украиной, то Си Цзьньпин будет его подстраховывать, а не давить, — подытожил Дмитрий Ефремов.

Напомним, доцент Института международных отношений, кандидат политических наук Николай Капитоненко объяснил "Телеграфу", как Трамп завершит войну в Украине через Китай.