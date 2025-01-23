Леонтович не дожил до своего мирового признания несколько месяцев

Легендарную украинскую песню "Щедрик", которая играла в рекламе модного дома Chanel, подарил миру композитор и дирижер Николай Леонтович. Но судьба автора рождественской колядки сложилась весьма трагически.

"Телеграф" решил выяснить, кто и за что убил известного украинского композитора Николая Леонтовича ровно 104 года назад. Это случилось в его собственном доме.

Что известно об авторе "Щедрика" Николае Леонтовиче

Известный композитор Николая Леонтович родился в 1877 году в селе Монастырек в Подольской губерии (Винницкая область) в семье священника. И свое начальное музыкальное образование получил благодаря отцу, который владел скрипкой, гитарой и виолончелью, и некоторые время руководил хором семинаристов.

Далее Леонтович учился в Немировской гимназии, оттуда он перевелся в Шаргородское духовное училище, где овладел пением по нотах и мог свободно читать сложные партии в церковных хоровых произведениях. Продолжил свое обучение Леонтович в Польской духовной семинарии в Каменец-Подольском, а затем стал преподавать в сельских школах и создал самодеятельный симфонический оркестр.

Автор "Щедрика" Николай Леонтович

В 1904 году Николая Леонтович переехал на Донбасс и стал учителем пения и музыки в железнодорожной школе станции Гришино (сейчас город Покровск). Во время революции 1095 года композитор организовал хор рабочих, которые начали выступать на митингах, поэтому деятельность Леонтовича привлекла внимание полиции, поэтому он переехал в Тульчин, где продолжил любимое дело.

Именно в Тульчине Леонтович и написал легендарный "Щедрик", который знает весь мир. Всего было 5 редакций композиции, но только четвертая (написанная в 1916 году), устроила Леонтовича до той степени, что он позволил ее исполнить. Это произошло 25 декабря 1916 года в Киевском университете под руководством Александра Кошица.

Николай Леонтович среди участников Первого украинского национального хора

Через несколько лет Симон Петлюра создал Украинскую республиканскую капеллу, которая гастролировала по всей Европе и популяризовала не только легендарную колядку, но и другие украинские песни, чтобы показать, что Украина — не Россия, что она обладает собственной культурой.

Колядку "Щедрик" исполняла Украинская республиканская капелла, Фото: Суспільне Вінниця

Стоит отметить, что к творчеству Леонтовича тогда относились негативно, поскольку он был не только глубоко национальным композитором, но и активным общественным деятелем. Композитор даже работал в Министерстве культуры УНР, где занимался развитием украинского музыкального образования в школах.

Кто убил автора "Щедрика" Николая Леонтовича и как это произошло

Талантливый украинский композитор Николая Леонтович ушел из жизни 23 января 1921 года в селе Марковка. Автора "Щедрика" убили в собственном доме выстрелом из обреза.

Согласно советской версии, композитор стал случайно жертвой грабителя, но позже правда всплыла наружу и выяснилось, что его убийство организовала уездная подпольная большевистская организация. Убийцей оказался Афанасий Грищенко — агент ВЧК (Всероссийской чрезвычайной комиссии), которая назвавшись чекистом, напросился в дом к композитору, чтобы переночевать. Утром он застрелил Леонтовича.

Рапорт об убийстве Николая Леонтовича, Источник: Музей Николая Леонтовича

Как рассказал "Суспильному" заслуженный деятель искусств Украины Анатолий Завальнюк, украинского композитора убили за его национализм, за то, что своим творчеством он призывал народ любить свое национальное искусство.

Также есть версия, что раннюю смерть Леонтовичу предсказала его ученица Надежда Танашевич. Перед поездкой домой, композитор заехал к ней в гости, а мама Надежды умела гадать по руке и посмотрев на ладонь Леонтовича сказала, что у него длинная линия жизни. В тот момент подошла Надежда и отметила, что мама говорит неправду, ведь его линия жизни почти кончилась. Леонтович не воспринял это серьезно и отшутился.

"Телеграф" писал ранее, как хор Александра Кошица покорил Европу в 1919 году. Хор получил признание на международной арене, в частности благодаря исполнению "Щедрика" Николая Леонтовича.