Українська диригентка Оксана Линів пояснила, чому виступає з музикою Чайковського і продовжить це робити

Линів готова взяти на собе вогонь хейту через виконання музики російських композиторів

Українська диригент світового рівня та перша жінка-диригент у багатьох світових оркестрах Оксана Линів, яку нещодавно нещадно розкритикували у мережі за виконання з російської опери Петра Чайковського "Євген Онєгін" у Дрездені, пояснила, чому змушена виступати з музикою російських композиторів. За словами Линів, вона й надалі продовжить це робити, незважаючи на хейт та критику.

В інтерв’ю "Українській правді" Оксана Линів, яка вже 20 років живе за кордоном і досягла неймовірних професійних висот, розповіла, що в Америці та Європі музику російських композиторів сприймають зовсім інакше, ніж в Україні. Це частина світової класичної музики, яку ніхто не скасує через війну в Україні. При цьому диригент має чітку проукраїнську позицію і своєю місією бачить просування української музики у світових постановках та операх.

За словами Оксани Линів, якщо вона чи інші українські музиканти зараз відмовляться від виконання російських класиків, їх просто замінять на росіян, яких і так набагато більше на світовій арені класичної музики. Тому для неї так важливо залишатися на вершині своєї кар’єри та продовжувати свою місію — говорити про Україну та українську музику на світових майданчиках. Адже, маючи такий вплив у цій сфері, вона має шанс включати до програм оркестрів і твори українських композиторів.

"Що стосується себе особисто, на тому професійному рівні, на якому я зараз перебуваю, я не можу зупинитися і сказати: ось у нас зараз війна, тому тут я не виступатиму, це запрошення відкидаю, тут мені психологічно не комфортний репертуар, я зачекаю поки все скінчиться, тоді я продовжуватиму. Якщо я зараз зійду з дистанції, то вже не повернуся", — каже Оксана Линів.

Диригент підсумувала, що зараз є два шляхи, в яких треба рухатися — це створення та просування нового сучасного українського контенту, і другий — абсолютно сміливо заявляти, де Україна вже була у творчості великих імен, які знають у всьому світі.

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