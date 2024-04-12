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Українська диригентка Оксана Линів пояснила, чому виступає з музикою Чайковського і продовжить це робити

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Диригентка світового рівня Оксана Линів готова терпіти хейт українців заради важливої місії Новина оновлена 12 квітня 2024, 10:37
Диригентка світового рівня Оксана Линів готова терпіти хейт українців заради важливої місії. Фото Колаж "Телеграф"

Линів готова взяти на собе вогонь хейту через виконання музики російських композиторів

Українська диригент світового рівня та перша жінка-диригент у багатьох світових оркестрах Оксана Линів, яку нещодавно нещадно розкритикували у мережі за виконання з російської опери Петра Чайковського "Євген Онєгін" у Дрездені, пояснила, чому змушена виступати з музикою російських композиторів. За словами Линів, вона й надалі продовжить це робити, незважаючи на хейт та критику.

В інтерв’ю "Українській правді" Оксана Линів, яка вже 20 років живе за кордоном і досягла неймовірних професійних висот, розповіла, що в Америці та Європі музику російських композиторів сприймають зовсім інакше, ніж в Україні. Це частина світової класичної музики, яку ніхто не скасує через війну в Україні. При цьому диригент має чітку проукраїнську позицію і своєю місією бачить просування української музики у світових постановках та операх.

Оксана Линів, диригент
Фото: https://www.instagram.com/oksana.lyniv/

За словами Оксани Линів, якщо вона чи інші українські музиканти зараз відмовляться від виконання російських класиків, їх просто замінять на росіян, яких і так набагато більше на світовій арені класичної музики. Тому для неї так важливо залишатися на вершині своєї кар’єри та продовжувати свою місію — говорити про Україну та українську музику на світових майданчиках. Адже, маючи такий вплив у цій сфері, вона має шанс включати до програм оркестрів і твори українських композиторів.

Оксана Линів
Фото: https://www.instagram.com/oksana.lyniv/

"Що стосується себе особисто, на тому професійному рівні, на якому я зараз перебуваю, я не можу зупинитися і сказати: ось у нас зараз війна, тому тут я не виступатиму, це запрошення відкидаю, тут мені психологічно не комфортний репертуар, я зачекаю поки все скінчиться, тоді я продовжуватиму. Якщо я зараз зійду з дистанції, то вже не повернуся", — каже Оксана Линів.

Диригент підсумувала, що зараз є два шляхи, в яких треба рухатися — це створення та просування нового сучасного українського контенту, і другий — абсолютно сміливо заявляти, де Україна вже була у творчості великих імен, які знають у всьому світі.

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Теги:
#Скандал #Російська музика #Оксана Линів