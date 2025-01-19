Сирський прокоментував заяви про переведення бійців Повітряних Сил до піхоти

Сирський каже, що висококваліфікованих спеціалістів не можна переводити

Деяких військовослужбовців дійсно треба переводити у піхоту. Та це не стосується висококваліфікованого персоналу Повітряних Сил.

Так вважає Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. Про це він заявив в інтерв’ю військовому журналісту та кореспонденту Андрію Цаплієнку.

Наразі в ЗСУ діє наказ, згідно з яким персонал, який має кваліфікацію та відповідну підготовку, не можна переводити. Йдеться про військових, які обслуговують літаки нашої армії. На їхнє навчання були затрачені кошти. Крім того, таких військових немає ким замінити.

Втім, можливості мобілізації не перекривають потреби у військових в механізованих бригадах, каже Сирський. Саме тому у збройних силах вдаються до зменшення логістичного складника та частини забезпечення, та лише у розумних межах. Також Сирський каже, що у штабах знають про те, що ті військові, яких заборонено переводити, не повинні потрапити на фронт. "Тому штаби знають ці завдання, вони провели розрахунки", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Повітряних Силах створили комісію щодо переведення військових до піхоти. Там проведуть велику перевірку.