"В обороні війну не виграти": Сирський розповів, у чому перевага ЗСУ над росіянами

Україна має перевагу в деяких речах

Україна не зможе перемогти, перебуваючи постійно в обороні. Тому для перемоги їй треба застосовувати інноваційні системи, а також завдавати далекобійних ударів.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю ТСН. Він зазначив, що лише за 2024 рік росіяни втратили більше солдатів, ніж за два роки до цього.

За його словами, йдеться про 434 тисячі російських військових, з яких 150 тисяч було ліквідовано, а решту поранено. Однак Сирський додав, що якщо Україна буде постійно перебувати в обороні, то вона лише втрачатиме територію.

"А ми змушені тримати оборону фактично по всій лінії фронту", — сказав він.

Головком додав, що для отримання ініціативи Україна має застосовувати ті речі, в яких вона має ініціативу. У цьому контексті він наголосив на тому, що ЗСУ перші у світі отримали власні Сили безпілотних систем і зараз займаються нарощуванням їх чисельності, а заразом посилюються не лише повітряними платформами, а й наземними.

Він також зазначив, що Україна має потужності та можливості виготовити свою власну систему ППО, яка за можливостями буде не гіршою за американську Patriot.

Нагадаємо, раніше Сирський відреагував на інформацію про переведення військовослужбовців із ППО до піхоти. За його словами, це не стосується кваліфікованого персоналу.