Після скандалу з талонами та дорогими авто в Головному сервісному центрі МВС новий керівник. Хто він

Чоловік є досвідченим офіцером та має бойове минуле

У Головному сервісному центрі МВС після журналістського розслідування, яке викрило системні порушення, відбулися кадрові зміни. Тимчасовим виконувачем обов'язків начальника призначено Олександра Малиша.

Він є досвідченим офіцером з бойовим минулим. Про це повідомили в МВС України.

Новий керівник має вагомий професійний послужний список. Він полковник поліції, раніше очолював управління патрульної поліції Рівненської області. Протягом трьох років Малиш командував батальйоном патрульної поліції в Краматорську та Слов'янську Донецької області.

Олександр Малиш отримав низку державних нагород. Серед них — "Срібний хрест" від головнокомандувача ЗСУ, медаль "За військову службу Україні", президентська відзнака "За участь в антитерористичній операції", а також "Козацький хрест" I та II ступенів.

Олександр Малиш

Заступником начальника Головного сервісного центру МВС з цифрових інновацій призначено Андрія Онуфрея. Він відомий впровадженням Єдиного реєстру зброї.

Кадрові зміни відбулися після гучного журналістського розслідування. 4 грудня медіа Bihus.Info оприлюднили матеріал про системні проблеми у роботі сервісного центру. Журналісти виявили низку порушень, зокрема штучне створення черг на отримання талонів для складання іспитів.

За інформацією розслідування, співробітники центру організовували дефіцит талонів, а потім перепродували їх за 3-4 тисячі гривень. Крім того, медіа звернули увагу на невідповідність способу життя працівників їхнім офіційним деклараціям. Вони їздили на дорогих авто, які не могли купити за свої зарплати.

Після публікації розслідування МВС анонсувало "системне перезавантаження робочих процесів". Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя посадовців сервісних центрів.

Колишній начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик невдовзі подав у відставку.

Також раніше "Телеграф" писав, що в університеті МВС у Дніпрі скандал через сесію. Очну сесію оголосили за тиждень до початку екзаменів.