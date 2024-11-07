В університеті МВС у Дніпрі скандал через сесію: студенти бунтують

Студенти переймаються не тільки своєю безпекою

У Дніпрі навколо державного навчального закладу спалахнув скандал, адже про початок очної сесії студентам повідомили за тиждень. Вони вже б'ють на сполох.

Як пишуть у мережі, деякі викладачі вже підтвердили це рішення, наголосивши, що адміністрація приховує дату підписання наказу.

"Очну сесію оголосили за тиждень до початку екзаменів в ДДУВС. #меніпишуть стурбовані студенти з проханням висвітлити дане свавілля зі сторони адміністрації універу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що студенти обурені такими діями адміністрації навчального закладу, та вимагають, аби їх завчасно попереджали про очну сесію. До того ж в універі нібито існують дивні вимоги до документів, за якими допускають до екзаменів, і їх оформити за тиждень не реально.

Орім цього, студенти переймаються за свою безпеку, адже нещодавно, за їх словами, під час російської атаки на Дніпро було зруйновано частину навчального корпусу. Тому проведення очної сесії для майбутніх правоохоронців вважають небезпечним.

"В університеті повідомили, що наказ було підписано 06.11, коли очна сесія починається 11.11", — додають у мережі.

Один з викладачів написав, що наказ про призначення дати сесії ніхто не показав, все лише на словах. Ще й сесію планують проводити на 6 поверсі, більшість студентів проти цього. Тих, хто ставить незручні питання просто відключають з онлайн-зустрічей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що студенти збунтувалися проти заборони Telegram в одному з вишів Києва.