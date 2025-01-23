После скандала с талонами и дорогими авто в Главном сервисном центре МВД новый руководитель. Кто он

Человек является опытным офицером и имеет боевое прошлое.

В Главном сервисном центре МВД после журналистского расследования, разоблачившего системные нарушения, произошли кадровые изменения. Временным исполняющим обязанности начальника назначен Александр Малыш.

Он опытный офицер с боевым прошлым. Об этом сообщили в МВД Украины.

Новый руководитель имеет весомый профессиональный послужной список. Он полковник полиции, ранее возглавлявший управление патрульной полиции Ровенской области.

Александр Малыш получил ряд государственных наград. Среди них — "Серебряный крест" от главнокомандующего ВСУ, медаль "За военную службу Украине", знак отличия президента "За участие в антитеррористической операции", а также "Казацкий крест" I и II степеней.

Александр Малыш

Заместителем начальника Главного сервисного центра МВД по цифровым инновациям назначен Андрей Онуфрей. Он известен внедрением Единого реестра оружия.

Кадровые перемены произошли после громкого журналистского расследования. 4 декабря медиа Bihus.Info обнародовали материал о системных проблемах в работе сервисного центра. Журналисты выявили ряд нарушений, в том числе искусственное создание очередей на получение талонов для сдачи экзаменов.

По информации расследования, сотрудники центра организовывали дефицит талонов, а затем перепродавали их за 3-4 тысячи гривен. Кроме того, СМИ обратили внимание на несоответствие образа жизни работников их официальным декларациям. Они ездили на дорогих авто, которые не могли купить за свои зарплаты.

После публикации расследование МВД анонсировало "системную перезагрузку рабочих процессов". Национальное агентство по предотвращению коррупции начало мониторинг образа жизни чиновников сервисных центров.

Бывший начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык вскоре подал в отставку.

Также ранее "Телеграф" писал, что в университете МВД в Днепре скандал из-за сессии. Очную сессию объявили за неделю до начала экзаменов.