Проігнорував повістку або не оновив дані: чи може сервісний центр МВС відмовити в надані послуг

Є певні підстави, коли громадянам можуть не надати деякі послуги

Є випадки, коли сервісні центри МВС відмовляються надавати послуги військовозобов'язаним чоловікам. Пов'язано це з наявністю у базах даних "запиту на доставку до ТЦК та СП".

Адвокатка Марина Бекало пояснила, чи законні дії сервісного центру. Вона розповідає, що згідно з чинним законодавством, відмова у наданні послуг у сервісних центрах МВС можлива лише в окремих випадках.

Це передбачено Інструкцією про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами. Зокрема, відмовити можуть, якщо особа:

перебуває в кримінальному розшуку;

має адміністративне стягнення або кримінальне покарання у вигляді позбавлення права на керування транспортними засобами;

тимчасово обмежена у праві на керування транспортними засобами.

Чи є запит від ТЦК підставою для відмови

Запит від ТЦК на доставку військовозобов’язаних до територіальних центрів комплектування не прирівнюється до кримінального розшуку. Такий запит є частиною адміністративної процедури для осіб, які порушили правила військового обліку або не з’явилися за повісткою.

Юристка зазначає, що адміністративне затримання за порушення військового обліку може здійснювати лише Національна поліція за відповідним зверненням ТЦК. Однак, наявність такого звернення в базах МВС не є підставою для відмови у складанні іспитів чи наданні інших послуг у сервісних центрах.

"Вказане звернення ТЦК та СП є обов’язком для поліції щодо здійснення адміністративного затримання такої особи та доставлення її до ТЦК та СП", — розповідає адвокатка.

Правові межі повноважень сервісних центрів МВС

Працівники сервісних центрів МВС мають право перевіряти документи громадян у відповідних базах даних для підтвердження відсутності:

статусу особи, що перебуває у розшуку за кримінальне правопорушення;

за кримінальне правопорушення; заборони або обмеження права на керування транспортними засобами.

Запит від ТЦК не належить до цих категорій і не дає підстав відмовляти в обслуговуванні. Якщо особа не перебуває у розшуку або не має обмежень щодо права на керування, вона має повне право скористатися послугами сервісного центру, підкреслює Марина Бекало.

Що робити у випадку незаконної відмови

Якщо працівники сервісного центру МВС відмовляють у наданні послуг через запит від ТЦК, це є перевищенням їхніх повноважень. У такому випадку адвокатка радить:

вимагати письмове обґрунтування відмови;

звернутися зі скаргою до керівництва сервісного центру або Головного сервісного центру МВС;

подати заяву до Національної поліції чи суду про порушення прав.

"Простими словами, осіб, які порушили правила військового обліку не оголошують у розшук. А тому, у представників сервісного центру МВС немає юридичних підстав не допускати особу до здачі екзаменів та/або видачі посвідчення водія , якщо він не перебуває у розшуку в рамках кримінального провадження, також в базах даних осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами або тимчасово обмежених у цьому праві", — підсумувала Бекало.

Раніше "Телеграф" писав, які послуги не можна отримати без військового квитка. В умовах воєнного стану військовозобов'язані громадяни повинні мати при собі військово-облікові документи.