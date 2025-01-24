"Укрпошта" витратить на рекламу на залізниці понад 600 тисяч гривень

Аукціон з вибору підрядника відбудеться в кінця січня

АТ "Укрпошта" планує витратити понад 612 тисяч гривень на розміщення реклами у вагонах міської та приміської електричок Києва. Відповідний тендер розміщено на платформі Prozorro.

Згідно з документацією, компанія замовляє виготовлення та розміщення рекламних плакатів формату А2 у вагонах електропоїздів. Послуга включає друк матеріалів, їх ламінування, доставку та монтаж на рекламних носіях.

Укрпошта вимагає від виконавця забезпечити щоденну заповнюваність рекламою не менше 90% носіїв у міській електричці та 50% — у приміських потягах. Термін розміщення матеріалів — до кінця 2025 року. Гарантійний термін експлуатації рекламних матеріалів становить один місяць від початку розміщення.

Підрядник має розмістити рекламу впродовж двох робочих днів у міській електричці та п'яти днів — у приміських поїздах. На випадок пошкодження матеріалів виконавець зобов'язаний замінити їх протягом 48 годин.

Оплату послуг Укрпошта здійснить протягом п'яти робочих днів після підписання акту виконаних робіт. Аукціон з вибору підрядника відбудеться 30 січня. Мінімальний крок зниження ціни становить 3062 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі планують витратити 351 мільйон на освітлення вулиць. Багатомільйонний тендер уже оголосили.