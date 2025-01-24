"Укрпочта" потратит на рекламу на железной дороге более 600 тысяч гривен

Аукцион по выбору подрядчика состоится в конце января

АО "Укрпочта" планирует потратить более 612 тысяч гривен на размещение рекламы в вагонах городской и пригородной электричек Киева. Соответствующий тендер размещен на платформе Prozorro.

Согласно документации, компания заказывает изготовление и размещение рекламных плакатов формата А2 в вагонах электропоездов. Услуга включает в себя печать материалов, их ламинирование, доставку и монтаж на рекламных носителях.

Укрпочта требует от исполнителя обеспечить ежедневную заполняемость рекламой не менее 90% носителей в городской электричке и 50% в пригородных поездах. Срок размещения материалов – до конца 2025 года. Гарантийный срок эксплуатации рекламных материалов составляет один месяц после начала размещения.

Подрядчик должен разместить рекламу в течение двух рабочих дней в городской электричке и пяти дней в пригородных поездах. В случае повреждения материалов исполнитель обязан заменить их в течение 48 часов.

Оплату услуг "Укрпочта" произведет в течение пяти рабочих дней после подписания акта выполненных работ. Аукцион по выбору подрядчика состоится 30 января.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Днепре планируют потратить 351 миллион на освещение улиц. Многомиллионный тендер уже объявили.