Масштабний тендер у Дніпрі: місто витратить 351 мільйон на освітлення вулиць

Багатомільйонний тендер оголосили у Дніпрі

У Дніпрі оголосили тендер на послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення. Очікувана вартість робіт становить 351,7 мільйона гривень.

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради розпочав прийом пропозицій від потенційних підрядників 15 січня. До обов'язків майбутнього підрядника входитиме комплексне обслуговування системи вуличного освітлення міста. Зокрема, заміна ламп, світильників та патронів у разі їх виходу з ладу. Виконавець також має оперативно усувати короткі замикання, пошкодження та обриви в мережі освітлення. Відповідний тендер розміщено на майданчику Zakupivli.

Серед технічних завдань – регулярний огляд та перевірка стану освітлювальних мереж, фарбування опор та тросів, відновлення пошкоджених кабельних ліній.

Усі охочі взяти участь у тендері можуть подати свої пропозиції через систему електронних закупівель. Детальну інформацію про умови участі розміщено на порталі prozorro.gov.ua. Подати заявки можна до 28 січня. Аукціон відбудеться цього ж дня о 14:06. Виконання робіт фінансуватиметься з міського бюджету Дніпра.

Повний перелік послуг, які зобов’язується надавати підрядник, у документі.

Раніше "Телеграф" також писав, що на збереження даних з "Дії" хочуть витратити 125 мільйонів. Для Дії мають створити індивідуальне хмарне середовище.