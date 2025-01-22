У Раді пропонують брати податки навіть з посилок від родичів

Впроваджують також поняття "дистанційний продаж товарів"

Українцям можуть обмежити безподаткове отримання продуктів у посилках від родичів з-за кордону. Відповідний законопроєкт №12429 вже зареєстровано у Верховній Раді.

Згідно з документом, посилки вартістю до 45 євро від фізичних осіб з-за кордону залишаться без оподаткування. Однак це не стосуватиметься низки товарів, на які пропонують накласти податок у розмірі 20%.

Під оподаткування потраплять:

кава вагою понад 500 грамів;

кавові екстракти та есенції понад 200 грамів;

чай понад 100 грамів;

чайні екстракти та есенції понад 40 грамів;

парфуми об'ємом понад 50 грамів;

туалетна вода об'ємом понад 0,25 літра;

усі підакцизні товари.

Законопроєкт також передбачає зміни щодо дистанційної торгівлі. Зокрема, вводиться поняття "дистанційний продаж товарів" та визначаються особливості оподаткування таких операцій. Онлайн-платформи, через які здійснюється продаж, прирівнюватимуться до продавців товарів.

Для посилок вартістю до 150 євро планують запровадити спеціальний порядок оподаткування ПДВ при дистанційному продажу. Такі відправлення звільнятимуться від сплати ПДВ при ввезенні, якщо податок вже сплачено в межах дистанційного продажу та вказано індивідуальний податковий номер продавця.

Також раніше "Телеграф" писав, що для спрощення процесу імпорту пропонується впровадити механізм IOSS (як в Євросоюзі), де ПДВ може сплачувати безпосередньо постачальник або маркетплейс, і запровадити нову митну декларацію для товарів невеликої вартості (аналог європейської Н7).