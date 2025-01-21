В Україні скасують виплати для людей із 2 та 3 групою інвалідності? Що кажуть нардепи

Два нардепи — дві версії

Кабінет Міністрів України може скасувати соціальні виплати для людей з інвалідністю 2 та 3 груп, натомість встановивши допомогу у 20 тисяч гривень для 1 групи. Таку заяву зробив народний депутат Михайло Цимбалюк.

Однак його колега Олексій Гончаренко цю інформацію спростував. За словами Гончаренка, у Верховній Раді немає відповідних законопроєктів, а Кабмін не ухвалював таких рішень.

В інтерв'ю Українським Новинам Михайло Цимбалюк розповів, що уряд не радиться з депутатами щодо таких змін, хоча для їх впровадження потрібні нові закони. Він зауважив, що зараз люди з інвалідністю 2 групи отримують близько 2 тисяч гривень на місяць.

"Коли кажуть, що особа з інвалідності першої групи буде отримувати 20 000, окей, а друга, третя – нічого, то це неприйнятно", – наголосив Цимбалюк. На його думку, влада має не лише надавати соціальну допомогу, але й допомагати людям з інвалідністю знаходити роботу.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі категорично спростував цю інформацію. Він підкреслив, що у Верховній Раді немає законопроєкту про скасування виплат, а Кабінет Міністрів не ухвалював такого рішення.

Гончаренко зауважив, що скасування всіх виплат є неприпустимим, та висловив сподівання, що уряд, побачивши реакцію суспільства, навіть не розглядатиме таку можливість.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що щомісячні виплати деяких українців виростуть на 2500 гривень. Та це стосується жителів лише одного міста.