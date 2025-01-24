Рада готовит закон о защите покупателей квартир с плохой историей и кредиторами
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Больше такого не будет, что новый собственник имущества может потерять жилье из-за кредиторов
Часто украинцы сталкиваются с ситуацией, когда после покупки квартиры начинаются судебные споры между предыдущими собственниками и кредиторами. До недавнего времени суды в большинстве случаев не становились на сторону покупателя, однако теперь ситуация меняется.
В законодательном поле Украины готовится изменение, которое может кардинально изменить правила защиты прав собственников недвижимости. Народные депутаты работают над законопроектом, который усугубит права добросовестных приобретателей при приобретении недвижимого имущества. Законопроект №12089 от 03.10.2024 предусматривает ряд важных новшеств.
В частности, предлагается установить 10-летний срок защиты прав приобретателя недвижимости. Если с момента регистрации права собственности прошло более десяти лет, истребование имущества станет практически невозможным.
Народный депутат Игорь Фрис, являющийся одним из авторов законопроекта, подчеркнул: "Мы должны обеспечить право лица, законно приобревшего недвижимость. Добросовестность, справедливость и разумность — базовые принципы гражданского права. "Поэтому обеспечить право лица, заплатившего деньги и законно (ключевое слово) приобрело в собственность имущество, землю, недвижимость и что угодно, мы обязаны всеми присутствующими в зале".
Ключевые новации законопроекта:
- четкое разграничение виндикационных и негаторных исков;
- механизм компенсации добросовестному приобретателю при истребовании имущества;
- защиту прав покупателей недвижимости.
Важно, что государство сможет получить возмещение от лиц, повлекших за собой проблемы с недвижимостью.
Законопроект принят в первом чтении, и теперь, после правок, он готовится ко второму чтению.
Также ранее Телеграф писал, что в Раде предлагают брать налоги даже с посылок от родственников. Внедряют также понятие "дистанционная продажа товаров".