Рада готовит закон о защите покупателей квартир с плохой историей и кредиторами

Больше такого не будет, что новый собственник имущества может потерять жилье из-за кредиторов

Часто украинцы сталкиваются с ситуацией, когда после покупки квартиры начинаются судебные споры между предыдущими собственниками и кредиторами. До недавнего времени суды в большинстве случаев не становились на сторону покупателя, однако теперь ситуация меняется.

В законодательном поле Украины готовится изменение, которое может кардинально изменить правила защиты прав собственников недвижимости. Народные депутаты работают над законопроектом, который усугубит права добросовестных приобретателей при приобретении недвижимого имущества. Законопроект №12089 от 03.10.2024 предусматривает ряд важных новшеств.

В частности, предлагается установить 10-летний срок защиты прав приобретателя недвижимости. Если с момента регистрации права собственности прошло более десяти лет, истребование имущества станет практически невозможным.

Народный депутат Игорь Фрис, являющийся одним из авторов законопроекта, подчеркнул: "Мы должны обеспечить право лица, законно приобревшего недвижимость. Добросовестность, справедливость и разумность — базовые принципы гражданского права. "Поэтому обеспечить право лица, заплатившего деньги и законно (ключевое слово) приобрело в собственность имущество, землю, недвижимость и что угодно, мы обязаны всеми присутствующими в зале".

Ключевые новации законопроекта:

четкое разграничение виндикационных и негаторных исков;

механизм компенсации добросовестному приобретателю при истребовании имущества;

защиту прав покупателей недвижимости.

Важно, что государство сможет получить возмещение от лиц, повлекших за собой проблемы с недвижимостью.

Законопроект принят в первом чтении, и теперь, после правок, он готовится ко второму чтению.

Также ранее Телеграф писал, что в Раде предлагают брать налоги даже с посылок от родственников. Внедряют также понятие "дистанционная продажа товаров".