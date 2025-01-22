Чи порушує закон представник ТЦК, якщо знімає чоловіка на відео під час перевірки

Відео можуть бути використані для судових справ

Уповноважені представники ТЦК та СП мають право застосовувати портативні відеореєстратори під час виконання своїх службових обов’язків. Пристрої можуть використовуватися для запису дій як самих представників, так і громадян, що пред’являють військово-облікові документи.

Це регламентовано наказом Міністерства оборони України №532. Він регулює використання технічних засобів з функціями фото- та відеозапису співробітниками ТЦК.

Відеозаписи мають зберігатися на спеціальних серверах протягом 30 днів, але цей термін може бути продовжений у разі необхідності — наприклад, для розслідування кримінальних чи адміністративних справ .

Представники ТЦК мають попереджати громадян про ведення фото- чи відеозйомки . Усі записи повинні проводитися безперервно під час виконання обов’язків, за винятком ситуацій, які можуть загрожувати розголошенням військової таємниці або конфіденційної інформації.

За наказом, відеоматеріали можуть бути надані органам державної влади, правоохоронним органам або суду за відповідним запитом. Водночас працівникам ТЦК заборонено передавати записи стороннім особам або використовувати їх у неслужбових цілях.

Нагадуємо, що під час воєнного стану та загальної мобілізації представники ТЦК та поліції можуть перевіряти у військовозобов'язаних чоловіків військово-облікові документи. Українцям краще мати при собі документи у паперовому вигляді та в електронному — в застосунку "Резерв+", радять юристи.

Дані у додатку синхронізовані з єдиним реєстром військовозобов'язаних. Система функціонує на 99%, але рекомендують регулярно оновлювати документ, щоб уникнути помилок чи непорозумінь.

Оновити дані дуже легко . Потрібно лише натиснути кнопку в "Резерв+", і вся інформація про військово-обліковий документ одразу оновиться до актуальної.

Раніше "Телеграф" писав, як отримати електронний військовий квиток у "Резерв+" чи "Дія". Створити документ можна у декілька кліків.