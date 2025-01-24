Мера Ірпеня Олександра Маркушина беруть під варту

Меру Ірпеня Олександру Маркушину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 березня із можливою заставою у розмірі 30 млн грн. Таке рішення ухвалили в Печерському районному суді Києва.

Як повідомляє ITV, запобіжний захід Маркушину обрали в межах кримінального провадження за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України), якою передбачено позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як встановили слідчі ДБР, влітку 2022-го мер Ірпеня незаконно перетнув кордон України і вирушив у відпустку. Крім того, у ЗМІ поширили інформацію, що також Маркушин організовував незаконний перетин кордону іншим особам, шестеро з яких не повернулися до України. Зокрема, йдеться про друга Маркушина Сергія Росстального, який виїхав до США на постійне місце проживання.

Також стало відомо, що Олександр Маркушин, ймовірно, підробив подання благодійного фонду для виїзду ухилянтів. Про це заявив засновник благодійного фонду "Рідне село" Андрій Помазан. Фонд звернувся до Державного бюро розслідувань із заявою про злочин щодо підробки мером Ірпеня Олександром Маркушиним подання фонду на виїзд волонтерів.