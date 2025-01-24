Мэра Ирпеня Александра Маркушина заключают под стражу

Мэру Ирпеня Александру Маркушину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 марта с возможным залогом в размере 30 млн грн. Такое решение было принято в Печерском районном суде Киева.

Как сообщает ITV, мера пресечения Маркушина избрана в рамках уголовного производства по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины), которой предусмотрено лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как установили следователи ГБР, летом 2022-го мэр Ирпеня незаконно пересек границу Украины и отправился в отпуск. Кроме того, в СМИ распространили информацию, что также Маркушин организовывал незаконное пересечение границы другим лицам, шестеро из которых не вернулись в Украину. В частности, речь идет о друге Маркушина Сергее Росстальном, который выехал в США на постоянное место жительства.

Также стало известно, что Александр Маркушин, по всей вероятности, подделал представление благотворительного фонда для выезда ухилянтов. Об этом заявил основатель благотворительного фонда "Родная деревня" Андрей Помазан. Фонд обратился в Государственное бюро расследований с заявлением о преступлении по подделке мэром Ирпеня Александром Маркушиным представление фонда на выезд волонтеров.