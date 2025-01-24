ВСУ пошли в контрнаступление? Что сейчас происходит на Курщине

За сутки отбито шесть атак

Украинские военные продолжают операцию в Курской области России. В настоящее время активно идут контрнаступательные действия, зафиксированы определенные успехи ВСУ.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, преимущество россиян в живой силе не мешает ВСУ отбрасывать россиян.

"На Курщине, несмотря на преимущество россиян, Силы обороны проводят тактические контрнаступательные действия и местами выдавливают россиян с отдельных позиций", — говорится в сообщении.

Коваленко добавляет, что российско-корейские войска сохраняют преимущество в личном составе. Однако особенность местности, потери техники и людей не позволяют им ускорить свое наступление. Сейчас видно, что "начальные планы нарушены".

В то же время Генштаб ВСУ в ежесуточной сводке не сообщал об успехах украинских военных. Известно, что с начала 24 января на Курском направлении произошло более 240 обстрелов и четыре из них из реактивных систем залпового огня.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали шесть атак российских захватчиков, пять атак еще продолжаются", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что главком ВСУ Александр Сырский объяснил, как воюют солдаты КНДР в Курской области.