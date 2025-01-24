"Зараз бачимо захоплення судової гілки влади через силові структури", - адвокат Артур Ємельянов

На думку адвоката і волонтера Артура Ємельянова, сьогодні в Україні суддів намагаються змусити ухвалювати "правильні" рішення під тиском.

Свавілля та безкарність у діях ДБР і Генпрокуратури досягли критичної точки. Це агонія системи, яка не може більше приховувати свою сутність, свідоме руйнування демократії, що стосується кожного. Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук написав адвокат і волонтер Артур Ємельянов.

"Сьогодні вони через коліно ламають одного суддю з приводу комерційних питань мільярдерів, а завтра вже ти не зможеш навіть оскаржити штраф за порушення ПДР", — пише Артур Ємельянов.

Адвокат пояснив: 18 січня 2025 року слідчі ДБР провели обшуки і повідомили про підозру судді Господарського суду міста Києва Анатолію Івченку. Його звинувачують у державній зраді через рішення, ухвалене 13 років тому. "Це рішення було залишено без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій, але тепер ДБР вирішило, що воно є підставою для кримінального переслідування", — зазначає Артур Ємельянов.

Він повідомив: вчора під час засідання ВРП щодо утримання Івченка в СІЗО прізвище Ємельянов називали чи не частіше самого Івченка. "Я достеменно розумію хронологію подій, на які конкретно справи натякав сам Івченко у своїй промові, і тому я чітко усвідомлюю, на чиє замовлення ДБР та Генпрокуратура нехтують базисними принципами нашої держави. Має місце не просто атака на суддю Івченка чи мене. Це спланована акція, яка має єдину мету, – змусити суддів ухвалювати "правильні" рішення під тиском. Івченка роблять прикладом для інших – "не будеш робити, що кажуть, – будеш сидіти в СІЗО і байдуже на законність", — пише Артур Ємельянов.

Адвокат впевнений: те, що бачимо зараз, – це захоплення судової гілки влади через силові структури. А ДБР і прокуратура перетворилися на інструмент тиску, який використовується для досягнення політичних і комерційних цілей. Він також додав, що лише єдність професіоналів-правників може завадити захопленню судової гілки влади

Що ж до справи самого Артура Ємельянова, він повідомив: йому з адвокатами вдалося довести незаконність рішення Печерського суду про арешт в Апеляційній палаті ВАКС. "Це не тільки перемога, хоч поки і ситуативна, але й шлях до повного переведення моєї справи до ВАКСу та НАБУ. Тобто, ДБР з дня на день може "втратити" мене як підозрюваного. А значить треба щось вигадувати нове. І ось можливість "вбити двох зайців за раз"! У справу Івченка дописують, що він діяв за вказівками Ємельянова. Що далі, думаю, зрозуміло: Ємельянову пред’являть нову підозру, тепер в "державній зраді" — знову безальтернативний арешт, СІЗО на місяці, а може і роки! А справа буде ким розслідуватись — вірно — ДБР", — написав Ємельянов у ФБ.

Нагадаємо, колишнього топпосадовця судової влади Артура Ємельянова підозрюють в участі у злочинній організації і одержанні неправомірної вигоди. Тим часом, за словами самого Ємельянова, задача ДБР була його "закрити".