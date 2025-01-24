"Сейчас видим захват судебной ветви власти через силовые структуры", – адвокат Артур Емельянов

По мнению адвоката и волонтера Артура Емельянова, сегодня в Украине судей пытаются вынудить принимать "правильные" решения под давлением.

Беспредел и безнаказанность в действиях ГБР и Генпрокуратуры достигли критической точки. Это агония системы, которая не может больше скрывать свою сущность, сознательное разрушение демократии, что касается каждого. Об этом на своей странице в сети Фейсбук написал адвокат и волонтер Артур Емельянов.

"Сегодня они через колено ломают одного судью по поводу коммерческих вопросов миллиардеров, а завтра уже ты не сможешь даже обжаловать штраф за нарушение ПДД", — пишет Артур Емельянов.

Адвокат объяснил: 18 января 2025 года следователи ГБР провели обыски и сообщили о подозрении судье Хозяйственного суда города Киева Анатолию Ивченко. Его обвиняют в государственной измене из-за решения, принятого 13 лет назад. "Данное решение было оставлено без изменений судами апелляционной и кассационной инстанций, но теперь ГБР решило, что оно является основанием для уголовного преследования", — отмечает Артур Емельянов.

Он сообщил: вчера во время заседания СРП по содержанию Ивченко в СИЗО фамилию Емельянов называли чуть ли не чаще самого Ивченко. "Я понимаю хронологию событий, на которые конкретно дела намекал сам Ивченко в своей речи, и поэтому я четко осознаю, по чьему заказу ГБР и Генпрокуратура пренебрегают базисными принципами нашего государства. Имеет место не просто атака на судью Ивченко или на меня. Это спланированная акция, которая имеет единственную цель — заставить судей принимать "правильные" решения под давлением. Ивченко делают примером для других — "не будешь делать, что говорят — будешь сидеть в СИЗО и безразлично на законность", — пишет Артур Емельянов.

Адвокат уверен: то, что видим сейчас — это захват судебной ветви власти через силовые структуры. А ГБР и прокуратура превратились в инструмент давления, используемый для достижения политических и коммерческих целей. Он также добавил, что только единство профессионалов-юристов может помешать захвату судебной ветви власти

Что касается дела самого Артура Емельянова, он сообщил: ему с адвокатами удалось доказать незаконность решения Печерского суда об аресте в Апелляционной палате ВАКС. "Это не только победа, хоть пока и ситуативная, но и путь к полному переводу моего дела в ВАКС и НАБУ. То есть, ГБР с каждым днем ​​может "потерять" меня как подозреваемого. А значит, надо что-то придумывать новое. И вот возможность "убить двух зайцев за раз"! В дело Ивченко дописывают, что он действовал по указаниям Емельянова. Что дальше, думаю, понятно: Емельянову предъявят новое подозрение, теперь в "государственной измене" — снова безальтернативный арест, СИЗО на месяцы, а может, и годы! А дело будет кем расследоваться — верно — ГБР", — написал Емельянов в ФБ.

Напомним, бывшего топ-чиновника судебной власти Артура Емельянова подозревают в участии в преступной организации и получении неправомерной выгоды. Между тем, по словам Емельянова, задача ГБР была его "закрыть".