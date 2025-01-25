Легендарного генерал-майора Драпатого могут назначить на новую должность: что о нем известно

Он всю свою жизнь посвятил защите Украины

В субботу, 25 января, в СМИ появилась информация о том, что Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский планирует назначение на должность командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-майора Михаила Драпатого. Сейчас он занимает должность действующего командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Драпатый является легендарным командиром, который неоднократно проявлял мужество на поле боя и был удостоен множества наград. "Телеграф" рассказывает о том, как генерал-майор строил свою военную карьеру и за какие поступки его уважают в рядах военнослужащих.

Что известно о Михаиле Драпатом

Родился 21 ноября 1982 года в Каменце-Подольском Хмельницкой области. После окончания средней школы стал курсантом Харьковского института танковых войск им. Верховной рады Украины.

Завершив обучение в 2004 году, лейтенант Михаил Драпатый начал военную службу в 72-й отдельной механизированной бригаде. В 2014 году он командовал 2-м механизированным батальоном 72-й ОМБр.

Легендарный прорыв на БМП в центр Мариуполя

В мае 2014 Драпатый организовал легендарный прорыв своей бригады в центр захваченного оккупантами Мариуполя, чтобы усилить подразделения, отражавшие штурм сепаратистов на местный полицейский участок и освободить заложников.

Видео штурма баррикады на БМП облетело весь мир.

Вывод батальона из "Изваринского котла"

После Мариуполя 1 и 2 батальоны 72 бригады отправили в рейд вдоль границы с Россией. Тогда они взяли под контроль пограничную зону возле населенных пунктов Амвросиевка, Зеленополье, Мариновка, Довжанский, удерживали Саур-Могилу, Червонопартизанск, а также должны были дойти до границы и отрезать российскую армию от логистического обеспечения.

Из-за обстрелов "Градами" и "Ураганами" военные и пограничники оказались в огневом кольце. Они находились в самой дальней точке окруженного района, и к ним почти не поступало снабжение – конвои не могли прорваться по минным полям и под огнем российской артиллерии. Боеприпасы заканчивались, а техника почти вся была выведена из строя.

Тогда комбат 2-го батальона 72-ой бригады майор Михаил Драпатый собрал разрозненные подразделения, подготовил к бою всю наличную технику, которую удалось отремонтировать, и с оружием в руках повел войска из Червонопартизанска на прорыв. Они прорывались по самому краю границы с Россией, неожиданно для противника.

Им удалось добраться до Зеленополья, а затем осуществить второй этап своего прорыва, выйдя из так называемого "Изваринского котла". Драпатый тогда вывел более тысячи человек.

Дальнейшая военная служба

Впоследствии батальон Драпатого отправили в Волноваху, а он в 2014 году поступил на обучение в Национальный университет обороны Украины. В это же время он получил звание подполковника. Через короткий промежуток времени Драпатый перевелся на заочную форму обучения и вернулся в зону АТО в статусе первого заместителя командира 30 отдельной механизированной бригады.

В 2016 году был командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады, которая дислоцировалась в Донецкой области.

С 2017 года Драпатый стал командиром бригады непосредственно в зоне АТО и руководил операциями в районе Бахмутской трассы.

В апреле 2019 года Драпатому было досрочно присвоено очередное воинское звание — полковник.

Именно Драпатий был одним из тех, кто командовал освобождением правобережья Херсонщины в 2022 году.

До января 2024 года Драпатий возглавлял оперативную группировку "Херсон", а в феврале был назначен заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.

В мае 2024 года, после начала нового наступления России на Харьковщину, полковник возглавил ОТГ "Харьков" и под его руководством украинские военные смогли остановить продвижение вражеских войск в области.

В сентябре 2024 Драпатый возглавил ОТГ "Луганск" и командовал операциями от Белогоровки Луганской области до Нью-Йорка Донецкой области.

5 октября 2024 года бригадный генерал Драпатый получил звание генерал-майора.

29 ноября 2024, Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Сухопутными войсками Украины.

Награды Михаила Драпатого

Михаил Драпатый полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

Также он награжден Крестом боевых заслуг и орденом "Народный герой Украины".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что за провал обороны Харькова задержали двух генералов и полковника ВСУ. Один из них — это бригадный генерал Юрий Галушкин, которого повторно отправили в СИЗО.