Українські генерали отримують захмарні премії? У Генштабі пояснили заяву Безуглої

Безугла вкотре потрапила в епіцентр скандалу

Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка неодноразово вступала в суперечки з вищим військовим керівництвом країни, розкрила нібито суми грошових премій українських генералів. За її словами, генералітет ЗСУ може отримувати до 2 мільйонів гривень "преміальних".

Однак у відповіді на запит "Телеграфу" речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій розповів про те, що Безугла перекрутила факти і вдалася до відвертих маніпуляцій. Опубліковані цифри — це не премії генералів, а річний преміальний фонд, що надається вищому керівництву різних складових Сил оборони та їхніх структурних одиниць. Гроші ці потім використовуються для заохочення особового складу.

"Але, на жаль, народна депутатка Мар'яна Безугла створила черговий фейк — заскринила цифри з кількома нулями і заявила, нібито йдеться про "премії генералітету". Це не просто маніпуляція, а відверта брехня, яку знову охоче підхопила російська пропаганда", — ідеться в повідомленні.

Про що розповіла Безугла

Мар’яна Безугла опублікувала у своєму Телеграм-каналі уривок із документа, де вказано граничну стелю премій для українських генералів.

Згідно з її інформацією до 20 мільйонів гривень премії отримує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. На другому місці розташувався командувач Сухопутних військ генерал-майор Михайло Драпатий із премією в розмірі 12,6 мільйона гривень.

При цьому начальник Генштабу Анатолій Баргилевич отримує премії до 2 мільйонів гривень, а начальник Головного командного центру ЗСУ може розраховувати "всього" на 200 тисяч гривень.

Однак після неоднозначної реакції користувачів соцмережі, Безугла трохи змінила риторику та визнала, що опубліовані цифри – це річний преміальний фонд для заохочення особового складу.

Однак вона продовжила наполягати на тому, що ці гроші можуть використати генерали в особистих інтересах.

Офіційний коментар речника Генштабу ЗСУ

У відповіді на запит "Телеграфу" речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій розповів про те, що законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" передбачено винятковий перелік заохочень, які застосовуються до військовослужбовців. Серед них у тому числі й цінні подарунки та грошові премії — додатково до нагрудних знаків та відзнак, грамот, подяк тощо.

Тому командувачі й керівники різних складових Сил оборони та їхніх структурних одиниць отримують на рік преміювальний фонд для заохочення особового складу — і грошовими коштами, і у вигляді цінних подарунків. Фактично, це реалізація вимог закону про Дисциплінарний статут.

"Без матеріальних заохочень військовослужбовця — як простого солдата, так і офіцера — годі уявити будь-яку мотивовану армію. А армію країни, яка відбиває повномасштабне вторгнення — і поготів.

Але, на жаль, народна депутатка Мар'яна Безугла створила черговий фейк — заскрінила цифри з кількома нулями і заявила, нібито йдеться про "премії генералітету".Це не просто маніпуляція, а відверта брехня, яку знову охоче підхопила російська пропаганда.

Залишається сподіватись, що пані Безугла принаймні в цьому випадку зможе вибачитись перед військовими за дезінформацію, підрив морального духу та авторитету захисників України", — йдеться в офіційній відповіді речника Генштабу ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Безугла зробила скандальну заяву щодо Покровська. Жодних доказів вона не навела, проте на заяву Безуглої почали посилатися російські пропагандисти, а українські військові спростували її слова.