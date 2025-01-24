Генералу ЗСУ, який вийшов під заставу в 5 мільйонів, вдруге обирають запобіжний захід (фото, відео)

Галушкін заявив, що готовий іти воювати як солдат

У п’ятницю, 24 січня, в суді Києва генералу Юрію Галушкіну, який раніше вийшов із СІЗО під заставу в 5 мільйонів гривень, вдруге обирають запобіжний захід. Його підозрюють у неналежній обороні під час наступу РФ на північ Харківської області у 2024 році.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов із зали суду. Адвокат Галушкіна попросив відведення прокурорів, але його клопотання не задовольнили.

Під час судового засідання адвокат Юрія Галушкіна Михайло Величко попросив не вживати жодного запобіжного заходу та звільнити його підзахисного з-під варти в залі суду.

За його словами, слідчі та прокурори не проводили нових слідчих дій, а використали матеріали з попереднього кримінального провадження проти Галушкіна за яким він вийшов із СІЗО під заставу у 5 мільйонів гривень.

Підтримати генерала до суду прийшли активісти з плакатами на яких написано: "Руки геть від ЗСУ" та "Стоп репресіям ЗЕ-ОП".

Юрій Галушкін під час судового засідання заявив, що хоче знову йти служити у будь-якому рангу та званні.

"У мене є честь і я готовий, навіть у званні бригадного генерала, але на посаді звичайного рядового солдата воювати за Україну", — заявив Галушкін.

Що відомо про справу генерала Галушкіна

Відомо, що бригадний генерал Юрій Галушкін був затриманий співробітниками ДБР і СБУ в понеділок, 20 січня. Йому і ще кільком військовим керівникам пред'явили підозру відразу за двома статтями Кримінального кодексу України (КК). Йдеться про недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 ККУ) та організацію самовільного відходу з поля бою (ст. 429 ККУ).

Уже 22 січня суд Харкова обрав Галушкіну запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 60 діб із можливістю внесення застави в 5 млн гривень. За Галушкіна внесли грошову заставу в розмірі 5 млн гривень і він вийшов із СІЗО. При цьому ім'я людини, яка внесла заставу, наразі не розголошується.

Після виходу із СІЗО Галушкіна знову заарештували за новою підозрою.

Хто такий Юрій Галушкін

Юрій Галушкін – це бригадний генерал Збройних сил України, учасник російсько-української війни з 2014 року. Він був виконувачем обов’язків командувача Високомобільних десантних військ ЗСУ (2014-2015), начальником повітряно-десантної служби Високомобільних десантних військ та Десантно-штурмових військ ЗСУ (2015-2019), начальником Головної інспекції Міністерства оборони України (2019-2021), командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ (1 січня — 15 травня 2022).

У травні 2022 року призначений начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних сил України, а у квітні 2024 року був призначений командувачем оперативно-тактичного угруповання військ "Харків". Звільнений з останньої займаної посади у травні 2024 року, після початку нового російського наступу в регіоні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що генерали ЗСУ опинилися під судом. Однак на захист військових, яким у разі доказу вини загрожує тюремний термін, стали як їхні військові колеги, так і представники громадськості, волонтери, політики. Серед інших з їхнього боку звучать думки, що кримінальне переслідування представників ЗСУ у розпал війни вплине на мотивацію чинних командирів.