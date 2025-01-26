Прийде зимова "спека": на яку погоду чекати в Україні 27 січня (карта)

У більшості міст України буде хмарно, без опадів

Мешканців України продовжує дивувати тепла зимова погода – у понеділок, 27 січня, вона такою і залишиться у більшості регіонів нашої країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. На всій території України буде хмарна погода, з проясненнями та без опадів.

Захід

Вночі температура повітря коливатиметься від +1 до +6 градусів, а вдень — +10…+13 градусів. Найхолодніше буде вночі у Чернівецькій та Івано-Франківській областях: там стовпчик термометра покаже +1…+3 градуси.

Центр

Вдень мінімальна температура повітря буде +6…+8, а максимальна – +7…+9 градусів. Вночі температура повітря коливатиметься від +2 до +4 градусів. У Києві температура повітря вночі буде +2…+4 градуси, а вдень — +7…+9 градусів.

Північ

У Чернігівській та Сумській областях уночі буде +1…+3 градусів, а вдень — +5…+7 градусів. На Житомирщині температура повітря вночі буде +3…+5 градусів, а вдень — +9…+11 градусів.

Схід

На сході України вночі -1...+1 градус, а вдень +5...+9 градусів.

Південь

Вдень погода у південних регіонах України прогріється від +7 до +13 градусів. Вночі стовпчик термометра коливатиметься від +3 до +7 градусів.

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