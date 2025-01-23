В Одесі помітили гарну аномалію у розпал зими (відео)

Ці рослини квітнуть кілька разів на сезон

В Україні вже тривалий час тримається аномальне тепло, яке в південних областях подекуди сягає чималих "плюсів". Саме тому в Одесі посеред зими починають квітнути весняні квіти.

У мережі вже опублікували рясно квітнучу клумбу троянд в одному з одеських двориків. На кадрах видно, що квітів нав'язалось чимало.

"Справжня зима в Одесі", — йдеться у підписі під відео.

Водночас на самому відео автор зазначив: "Справжня весна 22 січня в Одесі". На відео видно, що на клумбі заквітло багато кущів троянд, а деякі навіть підросли і утворили чимало нового листя.

Зауважимо, що троянди можуть квітнути кілька разів на рік, якщо правильно за ними доглядати. Тому в Одесі, ймовірніше, господарка обрізала бутони перед зимою, а вони знову нав'язались та заквітли.

Наразі в Одесі тривалий час плюсова температура, яка подекуди може перевищувати навіть +10 градусів, то ж не дивно, що деякі рослини "прокидаються". А от сильних і тривалих морозів за два місяці зими майже не було.

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі заквітли дерева сакури на тлі аномально теплої зими. Те ж спостерігалось у Мукачево та ще декількох містах.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки ще триватиме аномально тепла погода в Україні.