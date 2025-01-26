Придет зимняя "жара": какой погоды ждать в Украине 27 января (карта)

В большинстве городов Украины будет облачная погода, без осадков

Жителей Украины продолжает удивлять теплая зимняя погода — в понедельник, 27 января, она такой и останется в большинстве регионов нашей страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. По всей территории Украины будет облачная погода, с прояснениями и без осадков.

Запад

Ночью температура воздуха будет колебаться от +1 до +6 градусов, а днем — + 10…+13 градусов. Холоднее всего будет ночью в Черновицкой и Ивано-Франковской областях: там столбик термометра покажет +1…+3 градуса.

Центр

Днем минимальная температура воздуха будет +6…+8, а максимальная — +7…+9 градусов. Ночью температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 градусов. В Киеве температура воздуха ночью будет +2…+4 градусов, а днем — +7…+9 градусов.

Север

В Черниговской и Сумской областях ночью будет +1…+3 градусов, а днем — +5…+7 градусов. В Житомирской области температура воздуха ночью будет +3…+5 градусов, а днем — +9…+11 градусов.

Восток

На востоке Украины ночью будет -1…+1 градус, а днем +5…+9 градусов.

Юг

Днем погода в южных регионах Украины прогреется от +7 до +13 градусов. Ночью столбик термометра будет колебаться от +3 до +7 градусов.

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