Треба банка та відро: в мережі віруситься лайфхак, як донеччани ходять в туалет без води

Українці пожартували, як у Донецьку жили у 2012 і зараз

В тимчасово окупованому Донецьку, які росіяни вважають "ісконно руським" містом доволі часто люди сидять без комунікації. Рідко без електроенергії, звʼязку та інтернету. Частіше без водопостачання, тому вигадують різні способи, як справити нужду підручними способами, не використовуючи при цьому воду.

Жителі Донецьку поділились лайфхаком у мережі Тік Ток. Для цього їм не треба використовувати багато речей.

"Донецький лайфхак. Як ми ходимо в туалет без води. Тут у мене стоїть відерце в туалеті, кладу на серветочки, ходимо туди, загортаємо, виносимо на вулицю, закопуємо. А по-маленькому ми ось ходимо у баночку трилітрову. Я туди ще сиплю трохи соди, щоб запаху не було. Ось так", — розповідає жінка на відео.

Українці не лишили це без уваги та написали свою думку. Вони обурені тим, що Росія зробила з українськими містами.

Користувачів мережі обурив той факт, що жінка на відео говорила спокійним голосом. Вони припускають, що жителям Донецька подобається таке життя.

Раніше "Телеграф" писав, що в окупованому Донецьку "влада" хвалиться новими паперовими квитками на автобус.