Надо банка и ведро: в сети вирусится лайфхак, как дончане ходят в туалет без воды

Украинцы пошутили, как в Донецке жили в 2012 и сейчас

Во временно оккупированном Донецке, которые россияне считают "исконно русским" городом, довольно часто люди сидят без коммуникации. Редко без электроэнергии, связи и Интернета. Чаще без водоснабжения, поэтому придумывают разные способы, как справить нужду подручными способами, не используя при этом воду.

Жители Донецка поделились лайфхаком в сети Тик Ток. Для этого им не нужно использовать многое.

"Донецкий лайфхак. Как мы ходим в туалет без воды. Тут у меня стоит ведерко в туалете, кладу на салфеточки, ходим туда, заворачиваем, выносим на улицу, закапываем. А по-маленькому мы вот ходим в баночку трехлитровую. Я туда еще сыплю немного соды, чтобы запаха не было. Вот так", — рассказывает женщина на видео.

Украинцы не оставили это без внимания и написали свое мнение. Они возмущены тем, что Россия сделала с украинскими городами.

Пользователей сети возмутил тот факт, что женщина говорила на видео спокойным голосом. Они предполагают, что жителям Донецка нравится такая жизнь.

Ранее "Телеграф" писал, что в оккупированном Донецке "власть" хвастается новыми бумажными билетами на автобус.