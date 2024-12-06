Тепер там живуть окупанти: як виглядав маєток президента-втікача Януковича у Донецьку

Маєток експрезидента був під посиленою охороною і з високим парканом

Колишній президент України та втікач Віктор Янукович володів кількома розкішними маєтками. Зокрема, у Донецьку, Єнакієвому, Межигір’ї тощо. У Донецьку розташовувався один із його розкішних будинків, збудований у стилі, який гарно демонструє смаки "еліти" початку 2000-х.

Маєток був оточений великим парком та високою огорожею для забезпечення приватності тодішнього президента. "Телеграф" вирішив пригадати, як виглядав будинок Віктора Януковича у Донецьку і який вигляд він має зараз.

Маєток родини Януковича розташований у селищі Друге Калікіно. Особняк мав велику територію, включаючи парк. Поблизу будинку самого експрезидента знаходяться маєтки його дружини Людмили та синів. Під час президентства Януковича маєток знаходився під посиленою охороною.

Фото: ТСН

У 2010 році Віктор Янукович заявив, що продав свій будинок у Донецьку через те, що нібито не міг сплачувати оренду власної резиденції у Києві. Однак ходили чутки, що продав він його своїй дружині чи одному із синів.

Після втечі Януковича в 2014 році, резиденція в Донецьку залишилася без господаря, як і його інші маєтки. Наразі територія перебуває в зоні окупації, і згідно з інформацією, наданою місцевими джерелами, об'єкт використовується російськими бойовиками для власних потреб. Утім, стан маєтку погіршився через відсутність догляду.

У 2021 році мережу облетіло відео, де було видно особняк Януковича у Донецьку. На фрагменті можна помітити, що високі паркани навколо будинку залишилися, однак пост охорони пустий. Чоловік, який знімав це відео зазначив, що відеоспостереження на території маєтку ще є.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про батьків Віктора Януковича. Президент-втікач нечасто говорив про свою сім’ю та дитинство. Журналісти вважають, що на це була причина, оскільки Януковичу було що приховувати.